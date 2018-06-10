"عناية" تطبّق الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الخيري بين منسوبيها كخيار استراتيجي

في إطار برنامج "امتثال" الذي ترعاه وزارة الموارد البشرية

عقدت جمعية "عناية" الصحية، مجموعة من الأنشطة والبرامج التدريبية في إطار برنامج "امتثال" الذي ترعاه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتفعيل الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي وتنظيم جمعية مكارم الأخلاق.

وركّزت الأنشطة على مجموعة من الإجراءات؛ منها تعريف منسوبي الجمعية بوثيقة تفعيل الميثاق الأخلاقي من خلال دورة استمرت 6 ساعات تم التوقيع عليها إلكترونيًّا، كما تم نشر محتوى الوثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن أهداف الجمعية في نشر المعرفة، بالإضافة إلى تطبيق المقاييس الخاصة بالوثيقة على الموظفين؛ لمعرفة مدى التزامهم بما جاء في الوثيقة.

وتم تثبيت لوحة جدارية لتدوين الممارسات الأخلاقية التي قام بها الموظفون.

وتأتي هذه الأنشطة انطلاقًا من اهتمام الجمعية بتنفيذ البرامج التطويرية التي تطلقها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ للإسهام في الارتقاء بالقطاع الخيري؛ بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعظيـم الأثر الاجتماعي للعمل الخيري، ورفـع حيويــة المجتمــع المنبثقــة مــن قيمــه الراسخة، وتعزيز مبــادئ "الحوكمــة" التــي تســتند إلــى المســؤولية والشــفافية والمسـاءلة، وتنمية بيئة عمل أخلاقية واضحة المعايير والإجراءات. ومساعدة العاملين على تقوية ذواتهم؛ مما يؤدي إلى أفضل الممارسات المهنية لخدمة المستفيدين.

وتسعى الجمعية إلى جعل هذه الوثيقة منهجًا ودليلًا إرشاديًّا للموظفين في إنجاز الأعمال؛ بما يحقق رضا ربه أولًا ثم المستفيدين ثانيًا ثم شركائها ثالثًا.

وتُعَد الوثيقة مرجعية للعاملين في القطاع غير الربحي؛ للمساهمة في توضيح الغايات والقيم الرئيسية والمبادئ الأخلاقية التي تنظم علاقة مكونات القطاع مع بعضها، وتنظم علاقة القطاع بالمستفيدين والجهات الإشراقية.

وأهم ما يميز هذه الوثيقة أنها تدعو إلى ترسيخ القيم الأخلاقية كقيمة أساسية في التعامل داخل المنظمة غير الربحية، وتهدف كذلك إلى الفصل المباشر وغير المباشر بين المصالح الشخصية لموظفي المنظمة أثناء ممارستهم لأي أنشطة اجتماعية أو مالية، وبين نزاهتهم أو ولائهم للمنظمة؛ مما ينشأ معه تعارض في المصالح، كما تدعو الوثيقة إلى أهمية التعاون وتضافـر الجهـود وتكاملهـا، والعطـاء لتحقيـق الرؤيـة التنمويـة للفـرد والمجتمـع، والتفانـي فـي التضحيـة مـن أجـل خدمة المسـتفيد، إضافة إلى تسليط الضوء على أخلاقيات التعامل مع المستفيد، والأخلاقيات المرتبطة بالجوانب المهنية والمالية، وكذلك الأخلاقيات العامة للتعامل مع منسوبي المنظمة كافة وبمختلف مستوياتهم، والحــرص علــى نقــل الخبــرات والتجــارب المهنيــة وزيــادة مهــارات العامليــن؛ لتقديم خدمات متميزة بأفضــل الممارســات والوسائل المتاحة.