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كوريا الجنوبية تسجل  715 إصابة جديدة بكورونا  و33 حالة بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و26 حالة وفاة.

وأوضح مركز تدابير الكوراث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 64,979 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1,007حالات وفاة.

الصين

سجلت الصين 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 87183؛ بينما لا يزال إجمالي عدد الوفيات ثابتًا عند 4634 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل  715 إصابة جديدة بكورونا  و33 حالة بالصين
سبق

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و26 حالة وفاة.

وأوضح مركز تدابير الكوراث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 64,979 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1,007حالات وفاة.

الصين

سجلت الصين 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 87183؛ بينما لا يزال إجمالي عدد الوفيات ثابتًا عند 4634 حالة وفاة.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
08:23 AM

كوريا الجنوبية تسجل  715 إصابة جديدة بكورونا  و33 حالة بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و26 حالة وفاة.

وأوضح مركز تدابير الكوراث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 64,979 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1,007حالات وفاة.

الصين

سجلت الصين 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 87183؛ بينما لا يزال إجمالي عدد الوفيات ثابتًا عند 4634 حالة وفاة.

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