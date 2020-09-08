النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

"تراحم" و "بر الرياض" توقعان مذكرة لخدمة مستفيديهما

لتحقيق المستهدفات في دعم القطاع غير الربحي بشكل خاص

وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" وجمعية البر الأهلية بالرياض اليوم، اتفاقية تعاون في مجال دعم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وذلك انطلاقًا من حرص الجانبين على خدمة مستفيديهما.

وقام بالتوقيع على المذكرة كل من الأمين العام لـ"تراحم" تركي بن عبدالله البطي فيما مثل جمعية البر الأمين العام الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان.

وتضمنت المذكرة تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والعمل المشترك لخدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل تقني لنقل وتنفيذ بعض البرامج الإغاثية والرعوية إلى جمعية البر الأهلية بالرياض، والاستفادة من البرامج والتطبيقات الإلكترونية بما يخدم الفئات المستهدفة للطرفين.

وتساهم المذكرة في تحقيق مستهدفات "تراحم" في دعم القطاع غير الربحي بشكل خاص وتمكين الفئات الأكثر حاجة، بالإضافة إلى تعزيز روابط التعاون والعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع والجمعيات التخصصية المختلفة.

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم تراحم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تراحم" و "بر الرياض" توقعان مذكرة لخدمة مستفيديهما
سبق

وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" وجمعية البر الأهلية بالرياض اليوم، اتفاقية تعاون في مجال دعم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وذلك انطلاقًا من حرص الجانبين على خدمة مستفيديهما.

وقام بالتوقيع على المذكرة كل من الأمين العام لـ"تراحم" تركي بن عبدالله البطي فيما مثل جمعية البر الأمين العام الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان.

وتضمنت المذكرة تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والعمل المشترك لخدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل تقني لنقل وتنفيذ بعض البرامج الإغاثية والرعوية إلى جمعية البر الأهلية بالرياض، والاستفادة من البرامج والتطبيقات الإلكترونية بما يخدم الفئات المستهدفة للطرفين.

وتساهم المذكرة في تحقيق مستهدفات "تراحم" في دعم القطاع غير الربحي بشكل خاص وتمكين الفئات الأكثر حاجة، بالإضافة إلى تعزيز روابط التعاون والعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع والجمعيات التخصصية المختلفة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
04:57 PM

"تراحم" و "بر الرياض" توقعان مذكرة لخدمة مستفيديهما

لتحقيق المستهدفات في دعم القطاع غير الربحي بشكل خاص

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
140

وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" وجمعية البر الأهلية بالرياض اليوم، اتفاقية تعاون في مجال دعم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وذلك انطلاقًا من حرص الجانبين على خدمة مستفيديهما.

وقام بالتوقيع على المذكرة كل من الأمين العام لـ"تراحم" تركي بن عبدالله البطي فيما مثل جمعية البر الأمين العام الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان.

وتضمنت المذكرة تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والعمل المشترك لخدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل تقني لنقل وتنفيذ بعض البرامج الإغاثية والرعوية إلى جمعية البر الأهلية بالرياض، والاستفادة من البرامج والتطبيقات الإلكترونية بما يخدم الفئات المستهدفة للطرفين.

وتساهم المذكرة في تحقيق مستهدفات "تراحم" في دعم القطاع غير الربحي بشكل خاص وتمكين الفئات الأكثر حاجة، بالإضافة إلى تعزيز روابط التعاون والعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع والجمعيات التخصصية المختلفة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,755
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,782
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,324
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,373

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة