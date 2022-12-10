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تعليم تبوك يكرم الطالب "الحويطي" في اليوم الدولي لمكافحة الفساد

لحصوله على المركز الثاني في مسابقة "احترام النظام"

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك "إبراهيم بن حسين العُمري"، صباح اليوم، في مكتبه، الطالب خالد بن حسين الحويطي؛ لحصوله على المركز الثاني على مستوى المملكة عن المرحلة الثانوية في مسابقة الرسم التوعوية الثانية "احترام النظام"، التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العام الماضي.

وبارك مدير التعليم للطالب، مشيدًا بما حققه من إنجاز متميز على مستوى المملكة.

وأكد مدير التعليم على أهمية دور المؤسسات التعليمية في تأصيل مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال بناء الطلاب معرفيًّا وسلوكيًّا، وتنمية قيم الشفافية والصدق؛ ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم.

وأشار إلى ضرورة ترسيخ تنمية الشعور بالمواطنة لدى النشء، والوعي بحماية المرافق والممتلكات العامة، مؤكدًا على أهمية دور الآباء والأمهات في مكافحة الفساد بتعزيز هذه القيم وبالتعاون مع المدرسة.

قال مدير إدارة المتابعة بتعليم تبوك خالد السحلي" إن ذلك تزامن مع احتفاء مدارس تعليم تبوك باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر كل عام؛ حيث تم تنفيذ عدد من المعارض والندوات والمسابقات الفنية، لتحقيق مفاهيم النزاهة في المؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة النزاهة بين منسوبي ومنسوبات الوسط التعليمي.

وأضاف: نظمت إدارة المتابعة النسائية بتعليم تبوك ندوة بحضور عدد من المتخصصات، وتناولت الندوة محاور عدة؛ منها ترسيخ الانتماء الوطني، وأخلاقيات الوظيفة، والتعريف بجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تعليم تبوك يكرم الطالب "الحويطي" في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
سبق

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك "إبراهيم بن حسين العُمري"، صباح اليوم، في مكتبه، الطالب خالد بن حسين الحويطي؛ لحصوله على المركز الثاني على مستوى المملكة عن المرحلة الثانوية في مسابقة الرسم التوعوية الثانية "احترام النظام"، التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العام الماضي.

وبارك مدير التعليم للطالب، مشيدًا بما حققه من إنجاز متميز على مستوى المملكة.

وأكد مدير التعليم على أهمية دور المؤسسات التعليمية في تأصيل مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال بناء الطلاب معرفيًّا وسلوكيًّا، وتنمية قيم الشفافية والصدق؛ ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم.

وأشار إلى ضرورة ترسيخ تنمية الشعور بالمواطنة لدى النشء، والوعي بحماية المرافق والممتلكات العامة، مؤكدًا على أهمية دور الآباء والأمهات في مكافحة الفساد بتعزيز هذه القيم وبالتعاون مع المدرسة.

قال مدير إدارة المتابعة بتعليم تبوك خالد السحلي" إن ذلك تزامن مع احتفاء مدارس تعليم تبوك باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر كل عام؛ حيث تم تنفيذ عدد من المعارض والندوات والمسابقات الفنية، لتحقيق مفاهيم النزاهة في المؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة النزاهة بين منسوبي ومنسوبات الوسط التعليمي.

وأضاف: نظمت إدارة المتابعة النسائية بتعليم تبوك ندوة بحضور عدد من المتخصصات، وتناولت الندوة محاور عدة؛ منها ترسيخ الانتماء الوطني، وأخلاقيات الوظيفة، والتعريف بجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
06:29 PM

تعليم تبوك يكرم الطالب "الحويطي" في اليوم الدولي لمكافحة الفساد

لحصوله على المركز الثاني في مسابقة "احترام النظام"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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كرم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك "إبراهيم بن حسين العُمري"، صباح اليوم، في مكتبه، الطالب خالد بن حسين الحويطي؛ لحصوله على المركز الثاني على مستوى المملكة عن المرحلة الثانوية في مسابقة الرسم التوعوية الثانية "احترام النظام"، التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العام الماضي.

وبارك مدير التعليم للطالب، مشيدًا بما حققه من إنجاز متميز على مستوى المملكة.

وأكد مدير التعليم على أهمية دور المؤسسات التعليمية في تأصيل مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال بناء الطلاب معرفيًّا وسلوكيًّا، وتنمية قيم الشفافية والصدق؛ ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم.

وأشار إلى ضرورة ترسيخ تنمية الشعور بالمواطنة لدى النشء، والوعي بحماية المرافق والممتلكات العامة، مؤكدًا على أهمية دور الآباء والأمهات في مكافحة الفساد بتعزيز هذه القيم وبالتعاون مع المدرسة.

قال مدير إدارة المتابعة بتعليم تبوك خالد السحلي" إن ذلك تزامن مع احتفاء مدارس تعليم تبوك باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر كل عام؛ حيث تم تنفيذ عدد من المعارض والندوات والمسابقات الفنية، لتحقيق مفاهيم النزاهة في المؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة النزاهة بين منسوبي ومنسوبات الوسط التعليمي.

وأضاف: نظمت إدارة المتابعة النسائية بتعليم تبوك ندوة بحضور عدد من المتخصصات، وتناولت الندوة محاور عدة؛ منها ترسيخ الانتماء الوطني، وأخلاقيات الوظيفة، والتعريف بجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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