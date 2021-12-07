"شغف" تدعو فنانيها للمشاركة بمعرض "معالم وأماكن" وهذه هي الضوابط؟

بمناسبة ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور

دعت مجموعة شغف للفنون التشكيلية بالشراكة مع بلدية القوز جنوب محافظة القنفذة الفنانين التشكيليين للمشاركة في معرض القنفذة (معالم وأماكن) وذلك بمناسبة ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور.

وصرّحت رحمة راجح الزهراني من مجموعة شغف الفنانة التشكيلية لـ"سبق" أن هناك عددًا من الشروط للمشاركة بالمعرض وهي: أن يكون العمل التشكيلي عن القنفذة ومعالمها الأثرية والتراثية، مع أن تكون المسابقة خاصة بالفنانين التشكيليين بشغف والذين لا يقل عددهم عن 60 فنانًا تشكيليًا وفنانة تشكيلية، مضيفةً ألا يقل مقاس ضلع العمل الفني عن (7) وألايزيد أطول ضلع على (100) سم، مشيرة إلى أن الأعمال لابد أن تكون من إنتاج الفنان وليست مقتبسة ولا مقلدة.

وأشارت "رحمة الزهراني" إلى أن الأعمال الفائزة ستعود ملكيتها لصالح الجهة المنظمة مع أن يكون العمل الفني لأول مرة يشارك فيه الفنان التشكيلي أو الفنانة التشكيلية.

وقالت "رحمة الزهراني" إنه سيتم تسليم المشاركات من الساعة الـ10 صباحًا إلى 10 مساءً بمقر شغف التابع لبلدية القوز بالسوق الشعبي بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة، علمًا بأن آخر موعد لاستلام المشاركات يوم الجمعة الموافق 13 /05/ 1443هـ.

وشددت "الزهراني"على ضرورة إرسال السيرة الذاتية للفنان مع أعماله، ولأي استفسار يجب التواصل مع رئيس المجموعة الفنان التشكيلي عبده الدرمحي.

يُشار إلى أن هناك مجموعة من الجوائز والهدايا مع كتيب خاص تمنح بمناسبة ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور.