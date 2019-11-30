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"الصمعاني" عن ذكرى البيعة: حق للشعب أن يفرح بهذه المناسبة الغالية

قال: المرفق العدلي سار في طريق التطوير والتقدم كبقية مرافق الدولة

أكّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة، أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شهد تحولات إيجابية كبيرة انعكست على أداء جميع المرافق الحكومية، خدمةً للمستفيدين وتسهيلاً عليهم.

وقال "الصمعاني": هذا العهد الميمون أضحى أنموذجاً يُحتذى به لما شهده من منجزات شهد لها التاريخ والعالم أجمع على المستويات كافة، وحق للشعب السعودي أن يفرح ويتبادل التهاني بهذه المناسبة الغالية، ويفاخر بهذا العهد الذي يسير وفق رؤية طموحة رؤية الحاضر للمستقبل 2030.

وأضاف: المرفق العدلي سار في طريق التطوير والتقدم كبقية مرافق الدولة، وقد تحقق خلال الأعوام الماضية عديدٌ من المنجزات والنقلات النوعية التي أسهمت في تطوير القضاء موضوعاً وإجراءً، وانعكس ذلك على تحقيق رضا المستفيدين والمتقاضين عن الخِدْمات المقدمة، وأصبح للمرفق العدلي دور فاعل وكبير في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورفع "الصمعاني"؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة، كما رفع بهذه المناسبة التهنئة لولي العهد الأمين، وللشعب السعودي الكريم.

وزير العدل الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصمعاني" عن ذكرى البيعة: حق للشعب أن يفرح بهذه المناسبة الغالية
سبق

أكّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة، أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شهد تحولات إيجابية كبيرة انعكست على أداء جميع المرافق الحكومية، خدمةً للمستفيدين وتسهيلاً عليهم.

وقال "الصمعاني": هذا العهد الميمون أضحى أنموذجاً يُحتذى به لما شهده من منجزات شهد لها التاريخ والعالم أجمع على المستويات كافة، وحق للشعب السعودي أن يفرح ويتبادل التهاني بهذه المناسبة الغالية، ويفاخر بهذا العهد الذي يسير وفق رؤية طموحة رؤية الحاضر للمستقبل 2030.

وأضاف: المرفق العدلي سار في طريق التطوير والتقدم كبقية مرافق الدولة، وقد تحقق خلال الأعوام الماضية عديدٌ من المنجزات والنقلات النوعية التي أسهمت في تطوير القضاء موضوعاً وإجراءً، وانعكس ذلك على تحقيق رضا المستفيدين والمتقاضين عن الخِدْمات المقدمة، وأصبح للمرفق العدلي دور فاعل وكبير في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورفع "الصمعاني"؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة، كما رفع بهذه المناسبة التهنئة لولي العهد الأمين، وللشعب السعودي الكريم.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
01:56 PM

"الصمعاني" عن ذكرى البيعة: حق للشعب أن يفرح بهذه المناسبة الغالية

قال: المرفق العدلي سار في طريق التطوير والتقدم كبقية مرافق الدولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة، أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شهد تحولات إيجابية كبيرة انعكست على أداء جميع المرافق الحكومية، خدمةً للمستفيدين وتسهيلاً عليهم.

وقال "الصمعاني": هذا العهد الميمون أضحى أنموذجاً يُحتذى به لما شهده من منجزات شهد لها التاريخ والعالم أجمع على المستويات كافة، وحق للشعب السعودي أن يفرح ويتبادل التهاني بهذه المناسبة الغالية، ويفاخر بهذا العهد الذي يسير وفق رؤية طموحة رؤية الحاضر للمستقبل 2030.

وأضاف: المرفق العدلي سار في طريق التطوير والتقدم كبقية مرافق الدولة، وقد تحقق خلال الأعوام الماضية عديدٌ من المنجزات والنقلات النوعية التي أسهمت في تطوير القضاء موضوعاً وإجراءً، وانعكس ذلك على تحقيق رضا المستفيدين والمتقاضين عن الخِدْمات المقدمة، وأصبح للمرفق العدلي دور فاعل وكبير في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورفع "الصمعاني"؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة، كما رفع بهذه المناسبة التهنئة لولي العهد الأمين، وللشعب السعودي الكريم.

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