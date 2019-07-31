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هيئة الرياضة تعقد ورشة عمل لتوضيح تفاصيل "استراتيجية دعم الأندية"

أعلنت هيئة الرياضة عن عقدها ورشة عمل لممثلي الأندية؛ لتوضيح تفاصيل "استراتيجية دعم الأندية".

وقال حساب الهيئة في تغريدة عبر تويتر: "الهيئة العامة للرياضة تعقد عدداً من ورش العمل لممثلي الأندية الرياضية في المملكة، وممثلي الاتحادات الرياضية العشرة؛ لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة باستراتيجية دعم الأندية⁩، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ابتداء من يوم غد الخميس 1 أغسطس ولمدة يومين".

وكانت هيئة الرياضة قد عقدت مؤتمراً بحضور الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة، وأعلنت مقدار الدعم الحكومي للأندية الذي تجاوز حاجز المليارين ونصف المليار ريال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هيئة الرياضة تعقد ورشة عمل لتوضيح تفاصيل "استراتيجية دعم الأندية"
سبق

أعلنت هيئة الرياضة عن عقدها ورشة عمل لممثلي الأندية؛ لتوضيح تفاصيل "استراتيجية دعم الأندية".

وقال حساب الهيئة في تغريدة عبر تويتر: "الهيئة العامة للرياضة تعقد عدداً من ورش العمل لممثلي الأندية الرياضية في المملكة، وممثلي الاتحادات الرياضية العشرة؛ لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة باستراتيجية دعم الأندية⁩، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ابتداء من يوم غد الخميس 1 أغسطس ولمدة يومين".

وكانت هيئة الرياضة قد عقدت مؤتمراً بحضور الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة، وأعلنت مقدار الدعم الحكومي للأندية الذي تجاوز حاجز المليارين ونصف المليار ريال.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
06:45 PM

هيئة الرياضة تعقد ورشة عمل لتوضيح تفاصيل "استراتيجية دعم الأندية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة الرياضة عن عقدها ورشة عمل لممثلي الأندية؛ لتوضيح تفاصيل "استراتيجية دعم الأندية".

وقال حساب الهيئة في تغريدة عبر تويتر: "الهيئة العامة للرياضة تعقد عدداً من ورش العمل لممثلي الأندية الرياضية في المملكة، وممثلي الاتحادات الرياضية العشرة؛ لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة باستراتيجية دعم الأندية⁩، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ابتداء من يوم غد الخميس 1 أغسطس ولمدة يومين".

وكانت هيئة الرياضة قد عقدت مؤتمراً بحضور الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة، وأعلنت مقدار الدعم الحكومي للأندية الذي تجاوز حاجز المليارين ونصف المليار ريال.

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53.8 مليار

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