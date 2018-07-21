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"موهبة "يدرب الطلاب المبدعين على صناعة الصواريخ والقوارب بالرياض

بمشاركة 520 موهوبًا وموهوبة من مختلف المدارس

يقوم برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع بتدريب الطلاب والطالبات الموهوبين في وحدة (كن عالمًا في الفيزياء والهندسة) على صناعة الصواريخ والقوارب بالرياض، حيث يتم التدريب بمدارس منارات الرياض لمدة ثلاثة أسابيع وحتى يوم الخميس 29 / 11 /1440هـ بمشاركة 520 موهوبًا وموهوبة من مختلف مدارس مدينة الرياض.

صرح المشرف على العام على البرنامج عبدالرحمن المجلي بأنه يتم تدريب الطلاب على جمع بيانات وتمثيلها بيانيًا. ووصف السرعة والتسارع. والربط بين قوانين نيوتن والحياة وتصميم آلة معقدة وصنعها، ووصف الدارات الموصلة على التوالي والتوازي. وتصميم جسر وتنفيذه. وتصميم قبة جيوديسية صغيرة، وفحص رسومات بمقياس، وصنع قوارب تطفو، ووصف أجزاء الطائرة، وصنع صواريخ واختبارها، وتصميم مقراب مبدئي وصنعه، واختبار روبوت يتحكم فيه عن بعد.

واختتم "المجلي" أن البرنامج يسعى في جميع المسارات والوحدات إلى غرس عملية العمل الجماعي والتفكير الناقد وحل المشكلات.

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"موهبة "يدرب الطلاب المبدعين على صناعة الصواريخ والقوارب بالرياض
سبق

يقوم برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع بتدريب الطلاب والطالبات الموهوبين في وحدة (كن عالمًا في الفيزياء والهندسة) على صناعة الصواريخ والقوارب بالرياض، حيث يتم التدريب بمدارس منارات الرياض لمدة ثلاثة أسابيع وحتى يوم الخميس 29 / 11 /1440هـ بمشاركة 520 موهوبًا وموهوبة من مختلف مدارس مدينة الرياض.

صرح المشرف على العام على البرنامج عبدالرحمن المجلي بأنه يتم تدريب الطلاب على جمع بيانات وتمثيلها بيانيًا. ووصف السرعة والتسارع. والربط بين قوانين نيوتن والحياة وتصميم آلة معقدة وصنعها، ووصف الدارات الموصلة على التوالي والتوازي. وتصميم جسر وتنفيذه. وتصميم قبة جيوديسية صغيرة، وفحص رسومات بمقياس، وصنع قوارب تطفو، ووصف أجزاء الطائرة، وصنع صواريخ واختبارها، وتصميم مقراب مبدئي وصنعه، واختبار روبوت يتحكم فيه عن بعد.

واختتم "المجلي" أن البرنامج يسعى في جميع المسارات والوحدات إلى غرس عملية العمل الجماعي والتفكير الناقد وحل المشكلات.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
11:08 PM

"موهبة "يدرب الطلاب المبدعين على صناعة الصواريخ والقوارب بالرياض

بمشاركة 520 موهوبًا وموهوبة من مختلف المدارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,606

يقوم برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع بتدريب الطلاب والطالبات الموهوبين في وحدة (كن عالمًا في الفيزياء والهندسة) على صناعة الصواريخ والقوارب بالرياض، حيث يتم التدريب بمدارس منارات الرياض لمدة ثلاثة أسابيع وحتى يوم الخميس 29 / 11 /1440هـ بمشاركة 520 موهوبًا وموهوبة من مختلف مدارس مدينة الرياض.

صرح المشرف على العام على البرنامج عبدالرحمن المجلي بأنه يتم تدريب الطلاب على جمع بيانات وتمثيلها بيانيًا. ووصف السرعة والتسارع. والربط بين قوانين نيوتن والحياة وتصميم آلة معقدة وصنعها، ووصف الدارات الموصلة على التوالي والتوازي. وتصميم جسر وتنفيذه. وتصميم قبة جيوديسية صغيرة، وفحص رسومات بمقياس، وصنع قوارب تطفو، ووصف أجزاء الطائرة، وصنع صواريخ واختبارها، وتصميم مقراب مبدئي وصنعه، واختبار روبوت يتحكم فيه عن بعد.

واختتم "المجلي" أن البرنامج يسعى في جميع المسارات والوحدات إلى غرس عملية العمل الجماعي والتفكير الناقد وحل المشكلات.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,793
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,190
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,045
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,092

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