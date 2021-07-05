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الأمن الروسي يقتل 6 "دواعش" ويعتقل 2 أثناء إحباط سلسلة هجمات إرهابية

أحدهم أقدم على تفجير قنبلة في مكان مزدحم بموسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الاثنين)، إحباط سلسلة هجمات إرهابية كان يجري التخطيط لتنفيذها في موسكو واستراخان وقباردينو - بلقاريا، ووقفت وراءها خلايا عدة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح الجهاز أن ستة مسلحين من "داعش" قُتلوا واعتُقل اثنان آخران، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن أحد مسلحي "داعش" كان يستعد لتفجير قنبلة يدوية الصنع في مكان مزدحم في موسكو، وجرى اعتقاله الخميس الماضي.

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الأمن الروسي يقتل 6 "دواعش" ويعتقل 2 أثناء إحباط سلسلة هجمات إرهابية
سبق

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الاثنين)، إحباط سلسلة هجمات إرهابية كان يجري التخطيط لتنفيذها في موسكو واستراخان وقباردينو - بلقاريا، ووقفت وراءها خلايا عدة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح الجهاز أن ستة مسلحين من "داعش" قُتلوا واعتُقل اثنان آخران، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن أحد مسلحي "داعش" كان يستعد لتفجير قنبلة يدوية الصنع في مكان مزدحم في موسكو، وجرى اعتقاله الخميس الماضي.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
03:24 PM

الأمن الروسي يقتل 6 "دواعش" ويعتقل 2 أثناء إحباط سلسلة هجمات إرهابية

أحدهم أقدم على تفجير قنبلة في مكان مزدحم بموسكو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الاثنين)، إحباط سلسلة هجمات إرهابية كان يجري التخطيط لتنفيذها في موسكو واستراخان وقباردينو - بلقاريا، ووقفت وراءها خلايا عدة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح الجهاز أن ستة مسلحين من "داعش" قُتلوا واعتُقل اثنان آخران، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن أحد مسلحي "داعش" كان يستعد لتفجير قنبلة يدوية الصنع في مكان مزدحم في موسكو، وجرى اعتقاله الخميس الماضي.

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