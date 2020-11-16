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المنصّات الرقمّية لـ"سكني" تسجل أكثر من 208 آلاف زيارة خلال أسبوع

للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات حول الحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج

سجّلت المنصّات الرقمّية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان زيادة ملحوظة في أعداد الخدمات التي يقدمها البرنامج للمواطنين بهدف تسهيل إجراءات التملك والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات حول الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يقدمها البرنامج على مدار الساعة.

وتجاوز عدد الزيارات لتطبيق "سكني" خلال الأسبوع الماضي أكثر من 208 آلاف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها البرنامج، مثل (الحجز الفوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي) وغيرها من الخدمات.

كما تلقى مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 نحو 25 ألف اتصال، ونفذ موقع "سكني" 5660 طلبًا واستفسارًا، وتمت معالجة نحو 2100 اعتراض من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني، ومن خلال أيقونة "تحدث معي"، وتستمر منصة "سكني" (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات.

وتجاوب حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) على منصة "تويتر" مع أكثر من 8200 استفسار حول الوحدات السكنية التي يتيحها "سكني" ضمن 90 مشروعاً يضم شققًا وفللًا وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 209 مخططات توفّر أكثر من 176 ألف أرض سكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المنصّات الرقمّية لـ"سكني" تسجل أكثر من 208 آلاف زيارة خلال أسبوع
سبق

سجّلت المنصّات الرقمّية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان زيادة ملحوظة في أعداد الخدمات التي يقدمها البرنامج للمواطنين بهدف تسهيل إجراءات التملك والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات حول الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يقدمها البرنامج على مدار الساعة.

وتجاوز عدد الزيارات لتطبيق "سكني" خلال الأسبوع الماضي أكثر من 208 آلاف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها البرنامج، مثل (الحجز الفوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي) وغيرها من الخدمات.

كما تلقى مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 نحو 25 ألف اتصال، ونفذ موقع "سكني" 5660 طلبًا واستفسارًا، وتمت معالجة نحو 2100 اعتراض من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني، ومن خلال أيقونة "تحدث معي"، وتستمر منصة "سكني" (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات.

وتجاوب حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) على منصة "تويتر" مع أكثر من 8200 استفسار حول الوحدات السكنية التي يتيحها "سكني" ضمن 90 مشروعاً يضم شققًا وفللًا وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 209 مخططات توفّر أكثر من 176 ألف أرض سكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
04:44 PM

المنصّات الرقمّية لـ"سكني" تسجل أكثر من 208 آلاف زيارة خلال أسبوع

للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات حول الحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت المنصّات الرقمّية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان زيادة ملحوظة في أعداد الخدمات التي يقدمها البرنامج للمواطنين بهدف تسهيل إجراءات التملك والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات حول الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يقدمها البرنامج على مدار الساعة.

وتجاوز عدد الزيارات لتطبيق "سكني" خلال الأسبوع الماضي أكثر من 208 آلاف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها البرنامج، مثل (الحجز الفوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي) وغيرها من الخدمات.

كما تلقى مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 نحو 25 ألف اتصال، ونفذ موقع "سكني" 5660 طلبًا واستفسارًا، وتمت معالجة نحو 2100 اعتراض من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني، ومن خلال أيقونة "تحدث معي"، وتستمر منصة "سكني" (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات.

وتجاوب حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) على منصة "تويتر" مع أكثر من 8200 استفسار حول الوحدات السكنية التي يتيحها "سكني" ضمن 90 مشروعاً يضم شققًا وفللًا وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 209 مخططات توفّر أكثر من 176 ألف أرض سكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

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