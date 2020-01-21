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لقطات.. تأهيل تجميلي لـ٨٠ موقعاً ضمن برنامج عناية موسع بالطائف

صيانة شاملة لتمديدات شبكة الري وتسميد التربة تضم الشوارع والميادين

قامت أمانة الطائف، ممثلةً في الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع، بتنفيذ برنامج لتهيئة وتجميل جنبات الشوارع والجزر الوسطية والزوائد التنظيمية بالشوارع الرئيسية والعامة والميادين ومداخل ومخارج المدينة، ليشمل البرنامج أكثر من 80 موقعاً بالطائف.

وأوضحت وكالة المشاريع أن البرنامج شمل تحسين جودة التربة وتسميدها بالإضافة إلى العناية بالمزروعات من الشجيرات والزهور والشتلات والحوليات، وذلك ضمن برنامج موسع للعناية بالرقعة الخضراء، وتوسيعها وتحسين المظهر الجمالي للمسطحات الخضراء، وعملت الفرق الميدانية بكل المواقع التي تحتاج إلى أعادة تأهيل وعملت على إعادة تهيئتها بما يتناسب مع موقعها ويحسن المشهد الحضري للمدينة.

وبينت الإدارة العامة للحدائق والتجميل أنه تم عمل صيانة شاملة لتمديدات شبكة الري وتسميد التربة، وقص الشجيرات المتطفلة، كما سيتم دعم العديد من المواقع خلال الفترة المقبلة بزراعة الشجيرات والشتلات الموسمية والزهور.

أمانة الطائف الطائف الإدارة العامة للحدائق والتجميل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لقطات.. تأهيل تجميلي لـ٨٠ موقعاً ضمن برنامج عناية موسع بالطائف
سبق

قامت أمانة الطائف، ممثلةً في الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع، بتنفيذ برنامج لتهيئة وتجميل جنبات الشوارع والجزر الوسطية والزوائد التنظيمية بالشوارع الرئيسية والعامة والميادين ومداخل ومخارج المدينة، ليشمل البرنامج أكثر من 80 موقعاً بالطائف.

وأوضحت وكالة المشاريع أن البرنامج شمل تحسين جودة التربة وتسميدها بالإضافة إلى العناية بالمزروعات من الشجيرات والزهور والشتلات والحوليات، وذلك ضمن برنامج موسع للعناية بالرقعة الخضراء، وتوسيعها وتحسين المظهر الجمالي للمسطحات الخضراء، وعملت الفرق الميدانية بكل المواقع التي تحتاج إلى أعادة تأهيل وعملت على إعادة تهيئتها بما يتناسب مع موقعها ويحسن المشهد الحضري للمدينة.

وبينت الإدارة العامة للحدائق والتجميل أنه تم عمل صيانة شاملة لتمديدات شبكة الري وتسميد التربة، وقص الشجيرات المتطفلة، كما سيتم دعم العديد من المواقع خلال الفترة المقبلة بزراعة الشجيرات والشتلات الموسمية والزهور.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
01:49 PM

لقطات.. تأهيل تجميلي لـ٨٠ موقعاً ضمن برنامج عناية موسع بالطائف

صيانة شاملة لتمديدات شبكة الري وتسميد التربة تضم الشوارع والميادين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قامت أمانة الطائف، ممثلةً في الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع، بتنفيذ برنامج لتهيئة وتجميل جنبات الشوارع والجزر الوسطية والزوائد التنظيمية بالشوارع الرئيسية والعامة والميادين ومداخل ومخارج المدينة، ليشمل البرنامج أكثر من 80 موقعاً بالطائف.

وأوضحت وكالة المشاريع أن البرنامج شمل تحسين جودة التربة وتسميدها بالإضافة إلى العناية بالمزروعات من الشجيرات والزهور والشتلات والحوليات، وذلك ضمن برنامج موسع للعناية بالرقعة الخضراء، وتوسيعها وتحسين المظهر الجمالي للمسطحات الخضراء، وعملت الفرق الميدانية بكل المواقع التي تحتاج إلى أعادة تأهيل وعملت على إعادة تهيئتها بما يتناسب مع موقعها ويحسن المشهد الحضري للمدينة.

وبينت الإدارة العامة للحدائق والتجميل أنه تم عمل صيانة شاملة لتمديدات شبكة الري وتسميد التربة، وقص الشجيرات المتطفلة، كما سيتم دعم العديد من المواقع خلال الفترة المقبلة بزراعة الشجيرات والشتلات الموسمية والزهور.

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