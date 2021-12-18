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مبيعات بـ30 مليون ريال متوقعة من "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل"

"آل تميم": عدد الزوّار أسبوعياً سيصل إلى أكثر من 10 آلاف زائر

توقّع المشرف على سوق الإبل في "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4" محسن بن جابر آل تميم، أنْ يصل الحد الأدنى من مبيعات السوق إلى 30 مليون ريال، بزيادة بنسبة 50% مقارنة بمبيعات الموسم الماضي التي بلغت 20 مليون ريال.

وقال "آل تميم": سوق الإبل يشهد انتعاشاً ملحوظاً منذ انطلاق "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل" في نسخته الرابعة الأحد الماضي.

وأشار إلى أنَّ السوق يعد أكبر تجمع لملاك ومنتجي الإبل على مستوى العالم، متوقعاً أن يبلغ عدد الزوّار أسبوعياً أكثر من 10 آلاف زائر، ومشيداً في الوقت نفسه بإشراف وتنظيم نادي الإبل؛ لكون المهرجان الدافع الأساس لانتعاش السوق الذي سيشارك فيه نحو 2500 مشارك تقريباً.

وأكد المشرف على سوق الإبل وجود تسابق كبير بين ملاك الإبل؛ للمشاركة في السوق من داخل وخارج المملكة؛ لكونه سيلقى إقبالاً كبيراً من المشترين القادمين من المناطق المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف قائلاً: "نجح نادي الإبل بقيادة رئيس مجلس إدارته، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، في الارتقاء ببيئة الإبل في المملكة العربية السعودية، التي نفخر بها كأحد مقوّمات تراثنا العربي الأصيل على مستوى الجزيرة العربية".

ويقع السوق على امتداد شارع الدهناء، بطول ستة كيلومترات، وتتقابل على جانبيه الحظائر بشكل منظم، ويضم 300 شبك، وطرقاً ممهدة بين كل 10 شبوك، ومنصَّات للحراج، فيما تحرص إدارة "نادي الإبل" على توفير كافة الخدمات والإمكانيات، وفق معايير ومواصفات عالمية، من مطاعم، ومحطات، واستراحات، وكل ما يحتاجه السوق، والعاملون فيه، ومرتادوه، بما يسهل على ملاك الإبل ممارسة نشاطهم وتدعيم الاقتصاد الوطني، وفق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية 2030.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مبيعات السوق سوق الإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبيعات بـ30 مليون ريال متوقعة من "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل"
سبق

توقّع المشرف على سوق الإبل في "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4" محسن بن جابر آل تميم، أنْ يصل الحد الأدنى من مبيعات السوق إلى 30 مليون ريال، بزيادة بنسبة 50% مقارنة بمبيعات الموسم الماضي التي بلغت 20 مليون ريال.

وقال "آل تميم": سوق الإبل يشهد انتعاشاً ملحوظاً منذ انطلاق "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل" في نسخته الرابعة الأحد الماضي.

وأشار إلى أنَّ السوق يعد أكبر تجمع لملاك ومنتجي الإبل على مستوى العالم، متوقعاً أن يبلغ عدد الزوّار أسبوعياً أكثر من 10 آلاف زائر، ومشيداً في الوقت نفسه بإشراف وتنظيم نادي الإبل؛ لكون المهرجان الدافع الأساس لانتعاش السوق الذي سيشارك فيه نحو 2500 مشارك تقريباً.

وأكد المشرف على سوق الإبل وجود تسابق كبير بين ملاك الإبل؛ للمشاركة في السوق من داخل وخارج المملكة؛ لكونه سيلقى إقبالاً كبيراً من المشترين القادمين من المناطق المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف قائلاً: "نجح نادي الإبل بقيادة رئيس مجلس إدارته، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، في الارتقاء ببيئة الإبل في المملكة العربية السعودية، التي نفخر بها كأحد مقوّمات تراثنا العربي الأصيل على مستوى الجزيرة العربية".

ويقع السوق على امتداد شارع الدهناء، بطول ستة كيلومترات، وتتقابل على جانبيه الحظائر بشكل منظم، ويضم 300 شبك، وطرقاً ممهدة بين كل 10 شبوك، ومنصَّات للحراج، فيما تحرص إدارة "نادي الإبل" على توفير كافة الخدمات والإمكانيات، وفق معايير ومواصفات عالمية، من مطاعم، ومحطات، واستراحات، وكل ما يحتاجه السوق، والعاملون فيه، ومرتادوه، بما يسهل على ملاك الإبل ممارسة نشاطهم وتدعيم الاقتصاد الوطني، وفق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية 2030.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
03:31 PM

مبيعات بـ30 مليون ريال متوقعة من "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل"

"آل تميم": عدد الزوّار أسبوعياً سيصل إلى أكثر من 10 آلاف زائر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المشرف على سوق الإبل في "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4" محسن بن جابر آل تميم، أنْ يصل الحد الأدنى من مبيعات السوق إلى 30 مليون ريال، بزيادة بنسبة 50% مقارنة بمبيعات الموسم الماضي التي بلغت 20 مليون ريال.

وقال "آل تميم": سوق الإبل يشهد انتعاشاً ملحوظاً منذ انطلاق "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل" في نسخته الرابعة الأحد الماضي.

وأشار إلى أنَّ السوق يعد أكبر تجمع لملاك ومنتجي الإبل على مستوى العالم، متوقعاً أن يبلغ عدد الزوّار أسبوعياً أكثر من 10 آلاف زائر، ومشيداً في الوقت نفسه بإشراف وتنظيم نادي الإبل؛ لكون المهرجان الدافع الأساس لانتعاش السوق الذي سيشارك فيه نحو 2500 مشارك تقريباً.

وأكد المشرف على سوق الإبل وجود تسابق كبير بين ملاك الإبل؛ للمشاركة في السوق من داخل وخارج المملكة؛ لكونه سيلقى إقبالاً كبيراً من المشترين القادمين من المناطق المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف قائلاً: "نجح نادي الإبل بقيادة رئيس مجلس إدارته، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، في الارتقاء ببيئة الإبل في المملكة العربية السعودية، التي نفخر بها كأحد مقوّمات تراثنا العربي الأصيل على مستوى الجزيرة العربية".

ويقع السوق على امتداد شارع الدهناء، بطول ستة كيلومترات، وتتقابل على جانبيه الحظائر بشكل منظم، ويضم 300 شبك، وطرقاً ممهدة بين كل 10 شبوك، ومنصَّات للحراج، فيما تحرص إدارة "نادي الإبل" على توفير كافة الخدمات والإمكانيات، وفق معايير ومواصفات عالمية، من مطاعم، ومحطات، واستراحات، وكل ما يحتاجه السوق، والعاملون فيه، ومرتادوه، بما يسهل على ملاك الإبل ممارسة نشاطهم وتدعيم الاقتصاد الوطني، وفق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية 2030.

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