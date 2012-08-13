الدفاع المدني للحجاج: اختاروا الوقت الأنسب لطواف الوداع

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام إلى اختيار الوقت الأنسب للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.
وبينت أن اختيار الوقت الأنسب والأقل ازدحامًا يسهم في تأدية ضيوف بيت الله العتيق لطواف الوداع بسلامة وراحة وأمان.
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام إلى اختيار الوقت الأنسب للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.
وبينت أن اختيار الوقت الأنسب والأقل ازدحامًا يسهم في تأدية ضيوف بيت الله العتيق لطواف الوداع بسلامة وراحة وأمان.
موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام إلى اختيار الوقت الأنسب للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.
وبينت أن اختيار الوقت الأنسب والأقل ازدحامًا يسهم في تأدية ضيوف بيت الله العتيق لطواف الوداع بسلامة وراحة وأمان.
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام إلى اختيار الوقت الأنسب للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.
وبينت أن اختيار الوقت الأنسب والأقل ازدحامًا يسهم في تأدية ضيوف بيت الله العتيق لطواف الوداع بسلامة وراحة وأمان.