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الدفاع المدني للحجاج: اختاروا الوقت الأنسب لطواف الوداع

قال: يسهم  في تأدية ضيوف الرحمن له بسلامة وراحة وأمان

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام إلى اختيار الوقت الأنسب للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.

وبينت أن اختيار الوقت الأنسب والأقل ازدحامًا يسهم في تأدية ضيوف بيت الله العتيق لطواف الوداع بسلامة وراحة وأمان.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني للحجاج: اختاروا الوقت الأنسب لطواف الوداع
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام إلى اختيار الوقت الأنسب للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.

وبينت أن اختيار الوقت الأنسب والأقل ازدحامًا يسهم في تأدية ضيوف بيت الله العتيق لطواف الوداع بسلامة وراحة وأمان.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
12:12 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
03:05 PM

الدفاع المدني للحجاج: اختاروا الوقت الأنسب لطواف الوداع

قال: يسهم  في تأدية ضيوف الرحمن له بسلامة وراحة وأمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
1,458

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام إلى اختيار الوقت الأنسب للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.

وبينت أن اختيار الوقت الأنسب والأقل ازدحامًا يسهم في تأدية ضيوف بيت الله العتيق لطواف الوداع بسلامة وراحة وأمان.

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