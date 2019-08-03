أمانة الرياض تحدد 13 موقعًا لبيع وشراء الأضاحي في العاصمة

موزعة جغرافيًا في أحياء مختلفة للتسهيل على السكان

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن تحديد ثلاثة مواقع ثابتة لبيع الأضاحي، بالإضافة لـ 10 مواقع مؤقتة موزعة جغرافيًا في أنحاء الرياض، وذلك بهدف التسهيل على سكان مدينة الرياض.

وأوضحت الأمانة أن الأسواق الرئيسة هي: "سوق العزيزية على طريق الحاير، وسوق غرب الرياض على طريق جدة، وسوق السلي على طريق جاكرتا".

كما حددت عشرة مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي هي كالتالي:

1- حي بدر والأحياء المجاورة لها، في الأرض الواقعة بين شارع الخليفة المأمون مع شارع أم العمارة.

2- حي نمار والأحياء المجاورة لها، في الأرض الواقعة على تقاطع شارع إسحاق مع الدائري الغربي.

3- حي الجنادرية والأحياء المجاورة لها، في الأرض الواقعة شمال أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز على طريق خريص شق طريق الجنادرية.

4- حي المروج والأحياء المجاورة لها، في الجهة الشمالية الغربية من سوق الشمال للخضار والفاكهة.

5- حي النرجس والعارض والأحياء المجاورة لها، على طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك سلمان بن عبد العزيز.

6- حي القادسية، على طريق الإمام عبد الله بن سعود بن عبدالعزيز (منتزه حي القادسية).

7- حي المونسية والأحياء المجاورة لها، في الأرض الواقعة شمال غرب مسلخ المونسية على طريق جابر الصباح.

8- حي ظهرة لبن والأحياء المجاورة لها، في الأرض الواقعة شرق طريق الدائري الغربي باتجاه الشمال بحي لبن.

9- حي الملقا والأحياء المجاورة لها، على تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق الملك سلمان بن عبد العزيز.

10- حي السلي والأحياء المجاورة لها، على تقاطع طريق أبوعبيدة عامر ابن الجراح مع شارع إسطنبول.