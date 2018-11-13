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شاهد من الجوف.. طلاب يرسمون أطول عبارة ترحيب بزيارة الملك سلمان "قلب كبير"

على طول مساحة ملعب المدرسة تهيأت "لوحة بشرية وطنية" معبرين بها عن سعادتهم

على طريقتهم الخاصة، رحّب طلاب مدارس العمرية الأهلية بالجوف، بقدوم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لمنطقة الجوف؛ من خلال تشكيلهم لوحةً بشرية وطنية على شكل قلب كبير يحمل داخله عبارة "سلمان في الجوف"؛ وذلك على طول مساحة ملعب المدرسة الرياضي؛ تعبيراً منهم عن سعادتهم وإدارة المدرسة ومعلميها بالزيارة الميمونة لقائد الوطن لمنطقتهم.

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شاهد من الجوف.. طلاب يرسمون أطول عبارة ترحيب بزيارة الملك سلمان "قلب كبير"
سبق

على طريقتهم الخاصة، رحّب طلاب مدارس العمرية الأهلية بالجوف، بقدوم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لمنطقة الجوف؛ من خلال تشكيلهم لوحةً بشرية وطنية على شكل قلب كبير يحمل داخله عبارة "سلمان في الجوف"؛ وذلك على طول مساحة ملعب المدرسة الرياضي؛ تعبيراً منهم عن سعادتهم وإدارة المدرسة ومعلميها بالزيارة الميمونة لقائد الوطن لمنطقتهم.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
09:31 AM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
10:35 AM

شاهد من الجوف.. طلاب يرسمون أطول عبارة ترحيب بزيارة الملك سلمان "قلب كبير"

على طول مساحة ملعب المدرسة تهيأت "لوحة بشرية وطنية" معبرين بها عن سعادتهم

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
3,105

على طريقتهم الخاصة، رحّب طلاب مدارس العمرية الأهلية بالجوف، بقدوم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لمنطقة الجوف؛ من خلال تشكيلهم لوحةً بشرية وطنية على شكل قلب كبير يحمل داخله عبارة "سلمان في الجوف"؛ وذلك على طول مساحة ملعب المدرسة الرياضي؛ تعبيراً منهم عن سعادتهم وإدارة المدرسة ومعلميها بالزيارة الميمونة لقائد الوطن لمنطقتهم.

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