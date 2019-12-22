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"بر العريجاء" توزع 1200 سلة غذائية للمستفيدين من الجمعية

شملت المساعدات تسليم 240 بطانية

وزعت جمعية "البر" بالعريجاء، 1200 سلة غذائية، و240 بطانية، على الأسر المستفيدة والمسجلة بالجمعية.

وقال المدير التنفيذي محمد آل زين: إن الجمعية تعمل ضمن برامجها المعتمدة لإعانة المستفيدين على مدى العام، وخاصة في فترة الشتاء، حسب الحاجة والأولوية.

‏وشكر "آل زين" الداعمين والمساهمين على ما يبذلون من دعم مادي ومعنوي لمشاريع وبرامج الجمعية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجزل الأجر والمثوبة لجميع من ساهم في مشروع ‫كسوة الشتاء والسلة الغذائية.

يذكر أن جمعية "البر" فرع العريجاء، تقدم مبادرات مع جهات حكومية وأهلية، ومنها مشروع استقبال الأثاث والملابس المستعملة، والاستقطاع الشهري، وغيرها من البرامج والمشاريع.

جمعية البر بالعريجاء

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"بر العريجاء" توزع 1200 سلة غذائية للمستفيدين من الجمعية
سبق

وزعت جمعية "البر" بالعريجاء، 1200 سلة غذائية، و240 بطانية، على الأسر المستفيدة والمسجلة بالجمعية.

وقال المدير التنفيذي محمد آل زين: إن الجمعية تعمل ضمن برامجها المعتمدة لإعانة المستفيدين على مدى العام، وخاصة في فترة الشتاء، حسب الحاجة والأولوية.

‏وشكر "آل زين" الداعمين والمساهمين على ما يبذلون من دعم مادي ومعنوي لمشاريع وبرامج الجمعية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجزل الأجر والمثوبة لجميع من ساهم في مشروع ‫كسوة الشتاء والسلة الغذائية.

يذكر أن جمعية "البر" فرع العريجاء، تقدم مبادرات مع جهات حكومية وأهلية، ومنها مشروع استقبال الأثاث والملابس المستعملة، والاستقطاع الشهري، وغيرها من البرامج والمشاريع.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
07:19 PM

"بر العريجاء" توزع 1200 سلة غذائية للمستفيدين من الجمعية

شملت المساعدات تسليم 240 بطانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وزعت جمعية "البر" بالعريجاء، 1200 سلة غذائية، و240 بطانية، على الأسر المستفيدة والمسجلة بالجمعية.

وقال المدير التنفيذي محمد آل زين: إن الجمعية تعمل ضمن برامجها المعتمدة لإعانة المستفيدين على مدى العام، وخاصة في فترة الشتاء، حسب الحاجة والأولوية.

‏وشكر "آل زين" الداعمين والمساهمين على ما يبذلون من دعم مادي ومعنوي لمشاريع وبرامج الجمعية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجزل الأجر والمثوبة لجميع من ساهم في مشروع ‫كسوة الشتاء والسلة الغذائية.

يذكر أن جمعية "البر" فرع العريجاء، تقدم مبادرات مع جهات حكومية وأهلية، ومنها مشروع استقبال الأثاث والملابس المستعملة، والاستقطاع الشهري، وغيرها من البرامج والمشاريع.

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