وفاة طالبة بقاعة الدراسة بجامعة حائل

أصيبت بتشنج وسقطت على الأرض وفارقت الحياة قبل وصولها المستشفى

تُوفيت الطالبة فاطمة بنت صالح الشمري، من كلية التربية، بجامعة حائل، اليوم، في إحدى قاعات الدراسة بالجامعة؛ إثر تشنجها بالقاعة وسقوطها على الأرض بحسب بيان الجامعة.

وكانت الطالبة قد أُصيبت بحالة تشنُّج سقطت بعدها على الأرض، وتم نقلها لمستشفى حائل العام الذي أكد وفاتها قبل وصولها إليه.

وقد نعت الجامعة الطالبة، مقدمة عزاءها لذويها، داعية لها بالرحمة والمغفرة.