مكافحة الإرهاب ببريطانيا: تسمم شخصين بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في ويلتشير

قالت إنها المادة المستخدمة نفسها في استهداف الجاسوس الروسي "سكريبال"

قال قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، أمس الأربعاء، إن شخصين يرقدان في حالة حرجة بمستشفى في ويلتشير تعرضا لغاز الأعصاب نوفيتشوك وهو المادة نفسها التي استخدمت في هجوم استهدف الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، حسب رويترز​.

وعثر على الرجل والمرأة وهما بريطانيان في حالة حرجة بمنزل في أمسبرين يوم السبت، حيث تقع أمسبرين على مقربة من سالزبري التي تسمم فيها سكريبال وابنته بغاز الأعصاب في مارس الماضي.

