النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

امرأة ميتة دماغيًّا تنجب طفلة سليمة بالتشيك

بعد 117 يومًا من وفاة الأم

كشفت مصادر طبية في التشيك اليوم الاثنين أن امرأة ميتة دماغيًّا منذ نحو أربعة أشهر تمكنت من إنجاب طفلة سليمة عن طريق عملية قيصرية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أوضح الأطباء في المستشفى الجامعي بمدينة برنو التشيكية خلال مؤتمر صحفي أن الطفلة وُلدت في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل الشهر الماضي، أي بعد 117 يومًا من إعلان وفاة والدتها دماغيًّا.

وقال رومان غال، رئيس قسم التخدير في المستشفى، إن هذه الطفلة التي تزن 2.13 كيلوجرام هي "واحدة من بين أثقل الأطفال الذين يولدون لنساء متوفيات دماغيًّا، وأكثرهم نضجًا".

وجرى إعلان وفاة الأم دماغيًّا بعد إصابتها بنزيف في إبريل عندما كانت في الأسبوع السادس عشر من الحمل.

وحافظ الأطباء على قلب الأم ورئتيها وكليتيها وأعضاء أخرى في حالة عمل، فيما كانوا يراقبون الجنين، وبعد الولادة فُصلت المرأة عن أجهزة الإنعاش.

وفي حالة مماثلة وُلد طفل لامرأة ميتة دماغيًّا في البرتغال عام 2016.

الرئيسية/ محطات

اعلان
امرأة ميتة دماغيًّا تنجب طفلة سليمة بالتشيك
سبق

كشفت مصادر طبية في التشيك اليوم الاثنين أن امرأة ميتة دماغيًّا منذ نحو أربعة أشهر تمكنت من إنجاب طفلة سليمة عن طريق عملية قيصرية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أوضح الأطباء في المستشفى الجامعي بمدينة برنو التشيكية خلال مؤتمر صحفي أن الطفلة وُلدت في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل الشهر الماضي، أي بعد 117 يومًا من إعلان وفاة والدتها دماغيًّا.

وقال رومان غال، رئيس قسم التخدير في المستشفى، إن هذه الطفلة التي تزن 2.13 كيلوجرام هي "واحدة من بين أثقل الأطفال الذين يولدون لنساء متوفيات دماغيًّا، وأكثرهم نضجًا".

وجرى إعلان وفاة الأم دماغيًّا بعد إصابتها بنزيف في إبريل عندما كانت في الأسبوع السادس عشر من الحمل.

وحافظ الأطباء على قلب الأم ورئتيها وكليتيها وأعضاء أخرى في حالة عمل، فيما كانوا يراقبون الجنين، وبعد الولادة فُصلت المرأة عن أجهزة الإنعاش.

وفي حالة مماثلة وُلد طفل لامرأة ميتة دماغيًّا في البرتغال عام 2016.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
12:01 AM

امرأة ميتة دماغيًّا تنجب طفلة سليمة بالتشيك

بعد 117 يومًا من وفاة الأم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
7,025

كشفت مصادر طبية في التشيك اليوم الاثنين أن امرأة ميتة دماغيًّا منذ نحو أربعة أشهر تمكنت من إنجاب طفلة سليمة عن طريق عملية قيصرية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أوضح الأطباء في المستشفى الجامعي بمدينة برنو التشيكية خلال مؤتمر صحفي أن الطفلة وُلدت في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل الشهر الماضي، أي بعد 117 يومًا من إعلان وفاة والدتها دماغيًّا.

وقال رومان غال، رئيس قسم التخدير في المستشفى، إن هذه الطفلة التي تزن 2.13 كيلوجرام هي "واحدة من بين أثقل الأطفال الذين يولدون لنساء متوفيات دماغيًّا، وأكثرهم نضجًا".

وجرى إعلان وفاة الأم دماغيًّا بعد إصابتها بنزيف في إبريل عندما كانت في الأسبوع السادس عشر من الحمل.

وحافظ الأطباء على قلب الأم ورئتيها وكليتيها وأعضاء أخرى في حالة عمل، فيما كانوا يراقبون الجنين، وبعد الولادة فُصلت المرأة عن أجهزة الإنعاش.

وفي حالة مماثلة وُلد طفل لامرأة ميتة دماغيًّا في البرتغال عام 2016.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,798
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,371
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,306
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,665

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة