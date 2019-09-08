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هاتف "جوجل بيكسل 4" سيردّ على المكالمات بدلًا منك

ضمن مجموعة تسريبات مرتبطة بالهاتف المرتقب

كشفت تقارير إخبارية، عن تسريبات جديدة مرتبطة بهاتف "جوجل" المرتقب "بيكسل 4"، والتي أبرزها دعمه بتقنية تتمكن من الرد على المكالمات بدلًا من مستخدم الهاتف.
ونشر موقع "9 تو 5 جوجل"، تقريرًا حول آخر التسريبات المرتبطة بهاتف "بيكسل 4"، والتي كان أبرزها دعمه لتقنيات "مساعد جوجل" الذكي، والتي ستتمكن من الرد على المكالمات وإتمامها بدلًا من المستخدم.
وستعمل تلك الآلية بالشكل التالي: قد يضطر أي مستخدم لإجراء مكالمات مع أي شركة أو خدمة عملاء أي خدمة، ويمر بعدد طويل من الخطوات، حتى يصل إلى ممثل خدمة العملاء، وقد يحتاج الأمر إلى فترة انتظار طويلة.. وسيعمل هاتف "بيكسل 4" على إجراء المكالمة، والضغط على الخطوات، حتى الوصول إلى ممثل خدمة العملاء؛ فيخبرك بالعودة إلى الاتصال من أجل الحديث وإتمام المكالمة.
وسيتم دعم تلك التقنية على هواتف "بيكسل 4" و"بيكسل 4 إكس إل".
وجاءت تلك التقنية ضمن مجموعة تسريبات مرتبطة بهاتف "جوجل" المرتقب، والتي كان أبرزها دعم الشركة الأمريكية للكاميرا الخاصة بـ"بيكسل 4"؛ بحيث يمكنها التقريب حتى ثمانية أضعاف "8x".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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هاتف "جوجل بيكسل 4" سيردّ على المكالمات بدلًا منك
سبق

كشفت تقارير إخبارية، عن تسريبات جديدة مرتبطة بهاتف "جوجل" المرتقب "بيكسل 4"، والتي أبرزها دعمه بتقنية تتمكن من الرد على المكالمات بدلًا من مستخدم الهاتف.
ونشر موقع "9 تو 5 جوجل"، تقريرًا حول آخر التسريبات المرتبطة بهاتف "بيكسل 4"، والتي كان أبرزها دعمه لتقنيات "مساعد جوجل" الذكي، والتي ستتمكن من الرد على المكالمات وإتمامها بدلًا من المستخدم.
وستعمل تلك الآلية بالشكل التالي: قد يضطر أي مستخدم لإجراء مكالمات مع أي شركة أو خدمة عملاء أي خدمة، ويمر بعدد طويل من الخطوات، حتى يصل إلى ممثل خدمة العملاء، وقد يحتاج الأمر إلى فترة انتظار طويلة.. وسيعمل هاتف "بيكسل 4" على إجراء المكالمة، والضغط على الخطوات، حتى الوصول إلى ممثل خدمة العملاء؛ فيخبرك بالعودة إلى الاتصال من أجل الحديث وإتمام المكالمة.
وسيتم دعم تلك التقنية على هواتف "بيكسل 4" و"بيكسل 4 إكس إل".
وجاءت تلك التقنية ضمن مجموعة تسريبات مرتبطة بهاتف "جوجل" المرتقب، والتي كان أبرزها دعم الشركة الأمريكية للكاميرا الخاصة بـ"بيكسل 4"؛ بحيث يمكنها التقريب حتى ثمانية أضعاف "8x".

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
11:08 AM

هاتف "جوجل بيكسل 4" سيردّ على المكالمات بدلًا منك

ضمن مجموعة تسريبات مرتبطة بالهاتف المرتقب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير إخبارية، عن تسريبات جديدة مرتبطة بهاتف "جوجل" المرتقب "بيكسل 4"، والتي أبرزها دعمه بتقنية تتمكن من الرد على المكالمات بدلًا من مستخدم الهاتف.
ونشر موقع "9 تو 5 جوجل"، تقريرًا حول آخر التسريبات المرتبطة بهاتف "بيكسل 4"، والتي كان أبرزها دعمه لتقنيات "مساعد جوجل" الذكي، والتي ستتمكن من الرد على المكالمات وإتمامها بدلًا من المستخدم.
وستعمل تلك الآلية بالشكل التالي: قد يضطر أي مستخدم لإجراء مكالمات مع أي شركة أو خدمة عملاء أي خدمة، ويمر بعدد طويل من الخطوات، حتى يصل إلى ممثل خدمة العملاء، وقد يحتاج الأمر إلى فترة انتظار طويلة.. وسيعمل هاتف "بيكسل 4" على إجراء المكالمة، والضغط على الخطوات، حتى الوصول إلى ممثل خدمة العملاء؛ فيخبرك بالعودة إلى الاتصال من أجل الحديث وإتمام المكالمة.
وسيتم دعم تلك التقنية على هواتف "بيكسل 4" و"بيكسل 4 إكس إل".
وجاءت تلك التقنية ضمن مجموعة تسريبات مرتبطة بهاتف "جوجل" المرتقب، والتي كان أبرزها دعم الشركة الأمريكية للكاميرا الخاصة بـ"بيكسل 4"؛ بحيث يمكنها التقريب حتى ثمانية أضعاف "8x".

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