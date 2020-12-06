النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 187 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 317 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التعليم" و"التقويم" يؤكدان على تعزيز التكامل والتنسيق لتطوير وتجويد العملية التعليمية

خلال لقاء جمع "آل الشيخ " و"العيسى"

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ لتعزيز جوانب التكامل والتنسيق بين الوزارة وهيئة التقويم، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمملكة وفق رؤية 2030.

وتخلل اللقاء الذي عُقد في مدرسة البث الفضائي، اجتماع تنسيقي لمناقشة نتائج المملكة في اختبارات الـ TIMSS المقرر الإعلان عنها الثلاثاء المقبل، إضافة إلى الاطلاع على الاستديوهات التعليمية لقنوات عين، والاستماع إلى عرض مرئي عن أبرز مؤشرات وإحصائيات منصة مدرستي.

وأكد "آل الشيخ" أن اللقاء يأتي حرصاً من وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم على تعزيز التكامل والتعاون لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في العمل المشترك ضمن فريق واحد، واستمرار الجهود لتطوير وتجويد العملية التعليمية في المملكة وفق أعلى المؤشرات في التنافسية الدولية، مشيراً إلى أن الوزارة وهيئة تقويم التعليم تعملان في اتجاه تكاملي واحد للاستفادة من نتائج الاختبارات الدولية، والتنسيق في مجالات متعددة تضمن الحصول على مخرجات أفضل لنواتج التعلّم للطلاب والطالبات، والتدريب المستمر للمعلمين والمعلمات.

من جانبه، أبان العيسى أنه خلال جائحة كورونا نجحت المملكة في سرعة توفير الاستعدادات كافة لتقديم تعليم عن بُعد متميز يخدم ما يحتاجه الطالب والمعلم في هذه المرحلة، بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة لجودة وكفاءة التعليم ومؤسساته للارتقاء بمستوى التعليم.

وعدّ التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني رافداً من روافد التعليم ودعم منظومته، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم والإمكانات المتميزة والاستوديوهات على مستوى عالٍ، وتفاني منسوبي التعليم من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات لدعم العملية التعليمية، متطلعا إلى الاستمرار في هذا الجانب لتوفير تعليم نوعي في المملكة.

وأوضح أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تقدم الدعم والمساندة لوزارة التعليم لكل ما يمكن أن يحقق تطلعات ولاة الأمر، وكذلك لكل ما يمكن أن يسهم في رفع جودة التعليم، وأن هناك اتصالات ومتابعة دائمة واجتماعات مشتركة مع الوزارة.

وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم" و"التقويم" يؤكدان على تعزيز التكامل والتنسيق لتطوير وتجويد العملية التعليمية
سبق

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ لتعزيز جوانب التكامل والتنسيق بين الوزارة وهيئة التقويم، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمملكة وفق رؤية 2030.

وتخلل اللقاء الذي عُقد في مدرسة البث الفضائي، اجتماع تنسيقي لمناقشة نتائج المملكة في اختبارات الـ TIMSS المقرر الإعلان عنها الثلاثاء المقبل، إضافة إلى الاطلاع على الاستديوهات التعليمية لقنوات عين، والاستماع إلى عرض مرئي عن أبرز مؤشرات وإحصائيات منصة مدرستي.

وأكد "آل الشيخ" أن اللقاء يأتي حرصاً من وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم على تعزيز التكامل والتعاون لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في العمل المشترك ضمن فريق واحد، واستمرار الجهود لتطوير وتجويد العملية التعليمية في المملكة وفق أعلى المؤشرات في التنافسية الدولية، مشيراً إلى أن الوزارة وهيئة تقويم التعليم تعملان في اتجاه تكاملي واحد للاستفادة من نتائج الاختبارات الدولية، والتنسيق في مجالات متعددة تضمن الحصول على مخرجات أفضل لنواتج التعلّم للطلاب والطالبات، والتدريب المستمر للمعلمين والمعلمات.

من جانبه، أبان العيسى أنه خلال جائحة كورونا نجحت المملكة في سرعة توفير الاستعدادات كافة لتقديم تعليم عن بُعد متميز يخدم ما يحتاجه الطالب والمعلم في هذه المرحلة، بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة لجودة وكفاءة التعليم ومؤسساته للارتقاء بمستوى التعليم.

وعدّ التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني رافداً من روافد التعليم ودعم منظومته، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم والإمكانات المتميزة والاستوديوهات على مستوى عالٍ، وتفاني منسوبي التعليم من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات لدعم العملية التعليمية، متطلعا إلى الاستمرار في هذا الجانب لتوفير تعليم نوعي في المملكة.

وأوضح أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تقدم الدعم والمساندة لوزارة التعليم لكل ما يمكن أن يحقق تطلعات ولاة الأمر، وكذلك لكل ما يمكن أن يسهم في رفع جودة التعليم، وأن هناك اتصالات ومتابعة دائمة واجتماعات مشتركة مع الوزارة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
04:59 PM

"التعليم" و"التقويم" يؤكدان على تعزيز التكامل والتنسيق لتطوير وتجويد العملية التعليمية

خلال لقاء جمع "آل الشيخ " و"العيسى"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,077

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ لتعزيز جوانب التكامل والتنسيق بين الوزارة وهيئة التقويم، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمملكة وفق رؤية 2030.

وتخلل اللقاء الذي عُقد في مدرسة البث الفضائي، اجتماع تنسيقي لمناقشة نتائج المملكة في اختبارات الـ TIMSS المقرر الإعلان عنها الثلاثاء المقبل، إضافة إلى الاطلاع على الاستديوهات التعليمية لقنوات عين، والاستماع إلى عرض مرئي عن أبرز مؤشرات وإحصائيات منصة مدرستي.

وأكد "آل الشيخ" أن اللقاء يأتي حرصاً من وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم على تعزيز التكامل والتعاون لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في العمل المشترك ضمن فريق واحد، واستمرار الجهود لتطوير وتجويد العملية التعليمية في المملكة وفق أعلى المؤشرات في التنافسية الدولية، مشيراً إلى أن الوزارة وهيئة تقويم التعليم تعملان في اتجاه تكاملي واحد للاستفادة من نتائج الاختبارات الدولية، والتنسيق في مجالات متعددة تضمن الحصول على مخرجات أفضل لنواتج التعلّم للطلاب والطالبات، والتدريب المستمر للمعلمين والمعلمات.

من جانبه، أبان العيسى أنه خلال جائحة كورونا نجحت المملكة في سرعة توفير الاستعدادات كافة لتقديم تعليم عن بُعد متميز يخدم ما يحتاجه الطالب والمعلم في هذه المرحلة، بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة لجودة وكفاءة التعليم ومؤسساته للارتقاء بمستوى التعليم.

وعدّ التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني رافداً من روافد التعليم ودعم منظومته، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم والإمكانات المتميزة والاستوديوهات على مستوى عالٍ، وتفاني منسوبي التعليم من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات لدعم العملية التعليمية، متطلعا إلى الاستمرار في هذا الجانب لتوفير تعليم نوعي في المملكة.

وأوضح أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تقدم الدعم والمساندة لوزارة التعليم لكل ما يمكن أن يحقق تطلعات ولاة الأمر، وكذلك لكل ما يمكن أن يسهم في رفع جودة التعليم، وأن هناك اتصالات ومتابعة دائمة واجتماعات مشتركة مع الوزارة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,371
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,415
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,214
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,819

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة