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أرامكو تُحدد سعر البروبان عند 430 دولارًا للطن في مارس

معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من الغاز المسال

قالت شركة النفط العملاقة أرامكو، اليوم الأحد: إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد مارس عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 505 دولارات في فبراير.

ووفق "رويترز"، حددت أرامكو سعر البوتان لشهر مارس عند 480 دولارًا للطن، انخفاضًا من 545 دولارًا في الشهر السابق.

الأسعار سالفة الذكر، معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.

أرامكو أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أرامكو تُحدد سعر البروبان عند 430 دولارًا للطن في مارس
سبق

قالت شركة النفط العملاقة أرامكو، اليوم الأحد: إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد مارس عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 505 دولارات في فبراير.

ووفق "رويترز"، حددت أرامكو سعر البوتان لشهر مارس عند 480 دولارًا للطن، انخفاضًا من 545 دولارًا في الشهر السابق.

الأسعار سالفة الذكر، معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
10:09 AM

أرامكو تُحدد سعر البروبان عند 430 دولارًا للطن في مارس

معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من الغاز المسال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة النفط العملاقة أرامكو، اليوم الأحد: إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد مارس عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 505 دولارات في فبراير.

ووفق "رويترز"، حددت أرامكو سعر البوتان لشهر مارس عند 480 دولارًا للطن، انخفاضًا من 545 دولارًا في الشهر السابق.

الأسعار سالفة الذكر، معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.

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