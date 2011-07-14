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"موجودين".. وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لنساء السهي بجازان

في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية؛ بدأت الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للنساء لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم الأحد بمقر مركز السهي بجازان بمتابعة ميدانية من رئيس المركز عبدالله بن أحمد السهلي، والذي أكد أن المركز حريص على استقبال كل المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات ميسرة للأهالي.

وتقدم الوحدات المتنقلة -خلال الزيارة- خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة؛ فضلًا عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

جدير بالذكر، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات أو الحقائب المتنقلة.

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"موجودين".. وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لنساء السهي بجازان
سبق

في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية؛ بدأت الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للنساء لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم الأحد بمقر مركز السهي بجازان بمتابعة ميدانية من رئيس المركز عبدالله بن أحمد السهلي، والذي أكد أن المركز حريص على استقبال كل المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات ميسرة للأهالي.

وتقدم الوحدات المتنقلة -خلال الزيارة- خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة؛ فضلًا عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

جدير بالذكر، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات أو الحقائب المتنقلة.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
12:59 PM

"موجودين".. وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لنساء السهي بجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية؛ بدأت الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للنساء لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم الأحد بمقر مركز السهي بجازان بمتابعة ميدانية من رئيس المركز عبدالله بن أحمد السهلي، والذي أكد أن المركز حريص على استقبال كل المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات ميسرة للأهالي.

وتقدم الوحدات المتنقلة -خلال الزيارة- خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة؛ فضلًا عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

جدير بالذكر، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات أو الحقائب المتنقلة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,980
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,800
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,972
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,755

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