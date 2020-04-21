اليوم.. "القطاعات الأمنية" تعتمد التصريح الموحد للفئات المستثناة من منع التجول

يطبق بجميع مناطق المملكة لضمان تقيد والتزام الجميع بالتعليمات الصادرة

أكد الأمن العام، قبل قليل، من خلال رسائل نصية استهدفت هواتف المواطنين والمقيمين، أنه "ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الثلاثاء، سيبدأ رجال الأمن العمل على تطبيق تصاريح التنقل الموحدة للفئات المستثناة من منع التجول في جميع مناطق المملكة.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد أن منحت وزارة الداخلية الفرصة الكافية للفئات المصرح لها باستخراج تصاريح التنقل الموحدة من قِبل الوزارات الحكومية والعسكرية، على ألا يتم اعتماد المشاهد القديمة بعد اليوم، وذلك لضمان تقيد الجميع بالتعليمات الصادرة.

وقبل يومين، صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه إلحاقًا لبيان الوزارة بتاريخ 19 شعبان 1441هـ بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، فقد تم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، ابتداءً من الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء.