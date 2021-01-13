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"واعد" يرفع نسبة القروض للشركات الناشئة 3 أضعاف

ضمن جهود المركز لتعزيز الدعم المادي لرواد الأعمال

ضاعف مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد"، اليوم، نسبة إقراض الشركات الجديدة والناشئة في المملكة إلى ثلاثة أضعاف خلال عام 2020م، وضخّ مزيداً من الأموال لدعم الأعمال التجارية عبر الاستثمار في رأس المال للشركات، وذلك ضمن جهود المركز لتعزيز الدعم المادي لرواد الأعمال في المملكة.

وذكر المركزُ أن زيادة مدفوعات القروض المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغت 31 مليون ريال في عام 2020م، كما خصّص مركز "واعد" 43 مليون ريال لاستثمارات رأس المال الاستثماري، وذلك بزيادة بلغت 34% مقارنة بـ 32 مليون ريال في عام 2019م.

وأشار "واعد" إلى أن عدد القروض الممولة في عام 2019م بلغ 4 قروض، في حين ارتفع عدد القروض في عام 2020م إلى 12 قرضاً، إضافة إلى زيادة عدد اتفاقيات رأس المال الاستثماري المنفذة من 7 إلى 9 اتفاقيات خلال الفترة نفسها، واستثمار المركز بأكثر من 375 مليون ريال لدعم نمو مئات الأعمال المبتكرة في المجال الرقمي في المملكة.

ولفت المركز إلى أن ذلك جاء من خلال توفير خدمات القروض واستثمارات رأس المال الجريء وخدمات الاحتضان للشركات الجديدة، ودعم رواد الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات المتميزة والمبتكرة التي تمتلك تقنيات فريدة وجاهزة للسوق.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"واعد" يرفع نسبة القروض للشركات الناشئة 3 أضعاف
سبق

ضاعف مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد"، اليوم، نسبة إقراض الشركات الجديدة والناشئة في المملكة إلى ثلاثة أضعاف خلال عام 2020م، وضخّ مزيداً من الأموال لدعم الأعمال التجارية عبر الاستثمار في رأس المال للشركات، وذلك ضمن جهود المركز لتعزيز الدعم المادي لرواد الأعمال في المملكة.

وذكر المركزُ أن زيادة مدفوعات القروض المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغت 31 مليون ريال في عام 2020م، كما خصّص مركز "واعد" 43 مليون ريال لاستثمارات رأس المال الاستثماري، وذلك بزيادة بلغت 34% مقارنة بـ 32 مليون ريال في عام 2019م.

وأشار "واعد" إلى أن عدد القروض الممولة في عام 2019م بلغ 4 قروض، في حين ارتفع عدد القروض في عام 2020م إلى 12 قرضاً، إضافة إلى زيادة عدد اتفاقيات رأس المال الاستثماري المنفذة من 7 إلى 9 اتفاقيات خلال الفترة نفسها، واستثمار المركز بأكثر من 375 مليون ريال لدعم نمو مئات الأعمال المبتكرة في المجال الرقمي في المملكة.

ولفت المركز إلى أن ذلك جاء من خلال توفير خدمات القروض واستثمارات رأس المال الجريء وخدمات الاحتضان للشركات الجديدة، ودعم رواد الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات المتميزة والمبتكرة التي تمتلك تقنيات فريدة وجاهزة للسوق.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
01:02 PM

"واعد" يرفع نسبة القروض للشركات الناشئة 3 أضعاف

ضمن جهود المركز لتعزيز الدعم المادي لرواد الأعمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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ضاعف مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد"، اليوم، نسبة إقراض الشركات الجديدة والناشئة في المملكة إلى ثلاثة أضعاف خلال عام 2020م، وضخّ مزيداً من الأموال لدعم الأعمال التجارية عبر الاستثمار في رأس المال للشركات، وذلك ضمن جهود المركز لتعزيز الدعم المادي لرواد الأعمال في المملكة.

وذكر المركزُ أن زيادة مدفوعات القروض المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغت 31 مليون ريال في عام 2020م، كما خصّص مركز "واعد" 43 مليون ريال لاستثمارات رأس المال الاستثماري، وذلك بزيادة بلغت 34% مقارنة بـ 32 مليون ريال في عام 2019م.

وأشار "واعد" إلى أن عدد القروض الممولة في عام 2019م بلغ 4 قروض، في حين ارتفع عدد القروض في عام 2020م إلى 12 قرضاً، إضافة إلى زيادة عدد اتفاقيات رأس المال الاستثماري المنفذة من 7 إلى 9 اتفاقيات خلال الفترة نفسها، واستثمار المركز بأكثر من 375 مليون ريال لدعم نمو مئات الأعمال المبتكرة في المجال الرقمي في المملكة.

ولفت المركز إلى أن ذلك جاء من خلال توفير خدمات القروض واستثمارات رأس المال الجريء وخدمات الاحتضان للشركات الجديدة، ودعم رواد الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات المتميزة والمبتكرة التي تمتلك تقنيات فريدة وجاهزة للسوق.

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