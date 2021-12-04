"الجاسر": منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي

خلال مشاركته في قمة بنغلاديش الدولية للاستثمار بالعاصمة البنغلاديشية

شارك وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في قمة بنغلاديش الدولية للاستثمار 2021م، التي أقيمت في العاصمة البنغلاديشية داكا، حيث رأس الجاسر وفد المملكة المشارك في أعمال القمة، التي شهدت حضور ومشاركة 15 وفداً من مختلف دول العالم.

وتهدف هذه القمة إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، والتعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة في كافة القطاعات الاستراتيجية و اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية.

وأشار الجاسر في كلمته التي ألقاها في جلسة أعمال المؤتمر بجهود المملكة ودورها البارز في دعم فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات، وتسريع الأعمال في قطاع النقل المتعدد والخدمات اللوجستية، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر اعتماد نماذج عمل حديثة ومحفزة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط قارات العالم الثلاث .

وأوضح أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة؛ تمثل أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي، وتشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.

وبين وزير النقل والخدمات اللوجستية الفرص الواعدة للمشاريع الكبرى التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك لدعم النمو المستدام ورفع إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي و تحقيق التنمية الشاملة، وفق رؤية المملكة 2030.

كما التقى خلال زيارته بدولة رئيسية وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية؛ لتعزيز سبل التعاون بين البدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية؛ كما التقى معاليه بوزير الخارجية البنغلاديشي؛ إضافةً إلى لقائه بوزير الشحن البنغلاديشي؛ والرئيس التنفيذي لمحطة بوابة البحر الأحمر، كما زار المهندس صالح الجاسر ميناء شيتابونع الذي يعد أكبر ميناء في بنغلاديش؛ حيث تأتي هذه اللقاءات بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية؛ وبحث السبل الداعمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.