النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
التشديد على حصر السلاح على مؤسسات لبنان الشرعية وألا يكون منطلقًا لأعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة ومصدرًا للمخدرات

البيان المشترك لزيارة الرئيس ماكرون إلى السعودية: توقيع اتفاقيات واستثمارات مشتركة.. والتشديد على تعزيز العلاقات الثنائية

"الجاسر": منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي

خلال مشاركته في قمة بنغلاديش الدولية للاستثمار بالعاصمة البنغلاديشية

شارك وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في قمة بنغلاديش الدولية للاستثمار 2021م، التي أقيمت في العاصمة البنغلاديشية داكا، حيث رأس الجاسر وفد المملكة المشارك في أعمال القمة، التي شهدت حضور ومشاركة 15 وفداً من مختلف دول العالم.
وتهدف هذه القمة إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، والتعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة في كافة القطاعات الاستراتيجية و اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية.
وأشار الجاسر في كلمته التي ألقاها في جلسة أعمال المؤتمر بجهود المملكة ودورها البارز في دعم فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات، وتسريع الأعمال في قطاع النقل المتعدد والخدمات اللوجستية، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر اعتماد نماذج عمل حديثة ومحفزة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط قارات العالم الثلاث .
وأوضح أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة؛ تمثل أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي، وتشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.

وبين وزير النقل والخدمات اللوجستية الفرص الواعدة للمشاريع الكبرى التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك لدعم النمو المستدام ورفع إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي و تحقيق التنمية الشاملة، وفق رؤية المملكة 2030.
كما التقى خلال زيارته بدولة رئيسية وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية؛ لتعزيز سبل التعاون بين البدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية؛ كما التقى معاليه بوزير الخارجية البنغلاديشي؛ إضافةً إلى لقائه بوزير الشحن البنغلاديشي؛ والرئيس التنفيذي لمحطة بوابة البحر الأحمر، كما زار المهندس صالح الجاسر ميناء شيتابونع الذي يعد أكبر ميناء في بنغلاديش؛ حيث تأتي هذه اللقاءات بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية؛ وبحث السبل الداعمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجاسر": منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي
سبق

شارك وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في قمة بنغلاديش الدولية للاستثمار 2021م، التي أقيمت في العاصمة البنغلاديشية داكا، حيث رأس الجاسر وفد المملكة المشارك في أعمال القمة، التي شهدت حضور ومشاركة 15 وفداً من مختلف دول العالم.
وتهدف هذه القمة إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، والتعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة في كافة القطاعات الاستراتيجية و اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية.
وأشار الجاسر في كلمته التي ألقاها في جلسة أعمال المؤتمر بجهود المملكة ودورها البارز في دعم فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات، وتسريع الأعمال في قطاع النقل المتعدد والخدمات اللوجستية، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر اعتماد نماذج عمل حديثة ومحفزة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط قارات العالم الثلاث .
وأوضح أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة؛ تمثل أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي، وتشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.

وبين وزير النقل والخدمات اللوجستية الفرص الواعدة للمشاريع الكبرى التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك لدعم النمو المستدام ورفع إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي و تحقيق التنمية الشاملة، وفق رؤية المملكة 2030.
كما التقى خلال زيارته بدولة رئيسية وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية؛ لتعزيز سبل التعاون بين البدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية؛ كما التقى معاليه بوزير الخارجية البنغلاديشي؛ إضافةً إلى لقائه بوزير الشحن البنغلاديشي؛ والرئيس التنفيذي لمحطة بوابة البحر الأحمر، كما زار المهندس صالح الجاسر ميناء شيتابونع الذي يعد أكبر ميناء في بنغلاديش؛ حيث تأتي هذه اللقاءات بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية؛ وبحث السبل الداعمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
07:06 PM

"الجاسر": منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي

خلال مشاركته في قمة بنغلاديش الدولية للاستثمار بالعاصمة البنغلاديشية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
816

شارك وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في قمة بنغلاديش الدولية للاستثمار 2021م، التي أقيمت في العاصمة البنغلاديشية داكا، حيث رأس الجاسر وفد المملكة المشارك في أعمال القمة، التي شهدت حضور ومشاركة 15 وفداً من مختلف دول العالم.
وتهدف هذه القمة إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، والتعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة في كافة القطاعات الاستراتيجية و اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية.
وأشار الجاسر في كلمته التي ألقاها في جلسة أعمال المؤتمر بجهود المملكة ودورها البارز في دعم فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات، وتسريع الأعمال في قطاع النقل المتعدد والخدمات اللوجستية، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر اعتماد نماذج عمل حديثة ومحفزة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط قارات العالم الثلاث .
وأوضح أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة؛ تمثل أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي، وتشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.

وبين وزير النقل والخدمات اللوجستية الفرص الواعدة للمشاريع الكبرى التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك لدعم النمو المستدام ورفع إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي و تحقيق التنمية الشاملة، وفق رؤية المملكة 2030.
كما التقى خلال زيارته بدولة رئيسية وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية؛ لتعزيز سبل التعاون بين البدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية؛ كما التقى معاليه بوزير الخارجية البنغلاديشي؛ إضافةً إلى لقائه بوزير الشحن البنغلاديشي؛ والرئيس التنفيذي لمحطة بوابة البحر الأحمر، كما زار المهندس صالح الجاسر ميناء شيتابونع الذي يعد أكبر ميناء في بنغلاديش؛ حيث تأتي هذه اللقاءات بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية؛ وبحث السبل الداعمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,135
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,519
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,339

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة