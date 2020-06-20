اقترب إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد ١٩ في المملكة من 100 ألف حالة. ووفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة: فقد تم تسجيل 3153 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 154 ألفًا.

المملكة تقترب من حاجز الـ100 ألف متعافٍ من "كورونا" محمد المواسي سبق 2020-06-20 اقترب إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد ١٩ في المملكة من 100 ألف حالة.



ووفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة: فقد تم تسجيل 3153 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 154 ألفًا.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 03:54 PM

المملكة تقترب من حاجز الـ100 ألف متعافٍ من "كورونا" الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 3153 حالة تعافٍ جديدة





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اقترب إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد ١٩ في المملكة من 100 ألف حالة.



ووفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة: فقد تم تسجيل 3153 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 154 ألفًا.