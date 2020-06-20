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المملكة تقترب من حاجز الـ100 ألف متعافٍ من "كورونا"

الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 3153 حالة تعافٍ جديدة

اقترب إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد ١٩ في المملكة من 100 ألف حالة.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة: فقد تم تسجيل 3153 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 154 ألفًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تقترب من حاجز الـ100 ألف متعافٍ من "كورونا"
سبق

اقترب إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد ١٩ في المملكة من 100 ألف حالة.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة: فقد تم تسجيل 3153 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 154 ألفًا.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
03:54 PM

المملكة تقترب من حاجز الـ100 ألف متعافٍ من "كورونا"

الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 3153 حالة تعافٍ جديدة

A A A
محمد المواسي - الرياض
3
2,466

اقترب إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد ١٩ في المملكة من 100 ألف حالة.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة: فقد تم تسجيل 3153 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 154 ألفًا.

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