النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تراحم" توقّع مذكرة تعاون لتوظيف أبناء السجناء والمفرج عنهم

تماشياً مع رؤية 2030 لتخفيض معدل البطالة بالمملكة إلى 7%

تحت رعاية وكالة التمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" ممثلة بالأمين العام تركي البطي، مذكرة تعاون مع شركة "ماكسيموس الخليج" ويمثلها علي الحماد مدير عام أصحاب العمل.

وتنص المذكرة على التعاون في مجال التوظيف والتدريب لأسر السجناء والمفرج عنهم، لتقوم "تراحم" بموجبها بدعم "ماكسيموس الخليج" بالمستفيدين المشمولين بالضمان الاجتماعي وتوفير قاعات تدريبية لفريق عمل الشركة بمناطق المملكة المختلفة، للمساهمة في توظيف أبناء أسر السجناء والمُفرج عنهم، فضلاً عن تقديم خدمات التدريب والتأهيل اللازمة، للحصول على فرصة عمل مناسبة.

وستتولى الشركة تقديم الخدمات والتدريب والتوظيف لمستفيدي "تراحم" مشمولي الضمان الاجتماعي ووضع البرامج التدريبية والتأهيلية وحصر الوظائف الشاغرة بشركات التوظيف، وتقديم خدمات تنسيق وإقامة المقابلات الوظيفية للشركات التي لديها شواغر وظيفية، إضافة لعدد من المهام الأخرى.

من جانبه، أشار الأمين العام لـ"تراحم" تركي البطي إلى أن المذكرة أتت تحقيقاً لمتطلبات ومستهدفات استراتيجية "تراحم" لتوظيف وتدريب أسر السجناء والمفرج عنهم، تماشياً مع رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تخفيض معدل البطالة إلى نسبة 7% على مستوى المملكة وتحقيق رفع نسبة مدخولات الأسر من 6% إلى 10%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تراحم" توقّع مذكرة تعاون لتوظيف أبناء السجناء والمفرج عنهم
سبق

تحت رعاية وكالة التمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" ممثلة بالأمين العام تركي البطي، مذكرة تعاون مع شركة "ماكسيموس الخليج" ويمثلها علي الحماد مدير عام أصحاب العمل.

وتنص المذكرة على التعاون في مجال التوظيف والتدريب لأسر السجناء والمفرج عنهم، لتقوم "تراحم" بموجبها بدعم "ماكسيموس الخليج" بالمستفيدين المشمولين بالضمان الاجتماعي وتوفير قاعات تدريبية لفريق عمل الشركة بمناطق المملكة المختلفة، للمساهمة في توظيف أبناء أسر السجناء والمُفرج عنهم، فضلاً عن تقديم خدمات التدريب والتأهيل اللازمة، للحصول على فرصة عمل مناسبة.

وستتولى الشركة تقديم الخدمات والتدريب والتوظيف لمستفيدي "تراحم" مشمولي الضمان الاجتماعي ووضع البرامج التدريبية والتأهيلية وحصر الوظائف الشاغرة بشركات التوظيف، وتقديم خدمات تنسيق وإقامة المقابلات الوظيفية للشركات التي لديها شواغر وظيفية، إضافة لعدد من المهام الأخرى.

من جانبه، أشار الأمين العام لـ"تراحم" تركي البطي إلى أن المذكرة أتت تحقيقاً لمتطلبات ومستهدفات استراتيجية "تراحم" لتوظيف وتدريب أسر السجناء والمفرج عنهم، تماشياً مع رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تخفيض معدل البطالة إلى نسبة 7% على مستوى المملكة وتحقيق رفع نسبة مدخولات الأسر من 6% إلى 10%.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
02:06 PM

"تراحم" توقّع مذكرة تعاون لتوظيف أبناء السجناء والمفرج عنهم

تماشياً مع رؤية 2030 لتخفيض معدل البطالة بالمملكة إلى 7%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
280

تحت رعاية وكالة التمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" ممثلة بالأمين العام تركي البطي، مذكرة تعاون مع شركة "ماكسيموس الخليج" ويمثلها علي الحماد مدير عام أصحاب العمل.

وتنص المذكرة على التعاون في مجال التوظيف والتدريب لأسر السجناء والمفرج عنهم، لتقوم "تراحم" بموجبها بدعم "ماكسيموس الخليج" بالمستفيدين المشمولين بالضمان الاجتماعي وتوفير قاعات تدريبية لفريق عمل الشركة بمناطق المملكة المختلفة، للمساهمة في توظيف أبناء أسر السجناء والمُفرج عنهم، فضلاً عن تقديم خدمات التدريب والتأهيل اللازمة، للحصول على فرصة عمل مناسبة.

وستتولى الشركة تقديم الخدمات والتدريب والتوظيف لمستفيدي "تراحم" مشمولي الضمان الاجتماعي ووضع البرامج التدريبية والتأهيلية وحصر الوظائف الشاغرة بشركات التوظيف، وتقديم خدمات تنسيق وإقامة المقابلات الوظيفية للشركات التي لديها شواغر وظيفية، إضافة لعدد من المهام الأخرى.

من جانبه، أشار الأمين العام لـ"تراحم" تركي البطي إلى أن المذكرة أتت تحقيقاً لمتطلبات ومستهدفات استراتيجية "تراحم" لتوظيف وتدريب أسر السجناء والمفرج عنهم، تماشياً مع رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تخفيض معدل البطالة إلى نسبة 7% على مستوى المملكة وتحقيق رفع نسبة مدخولات الأسر من 6% إلى 10%.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,307
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,518
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,141

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة