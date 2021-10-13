ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

لنقل البضائع والركاب في شبكة السكك الحديدية الأوسع بدول التعاون

تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال قطاعات السكك الحديدية الوطنية من الفجيرة إلى الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية، بحلول نهاية عام 2022؛ وفقًا لما أعلنه سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي.

وقال المزروعي لصحيفة "ذا ناشيونال": سنكمل الربط من الفجيرة إلى الغويفات على الحدود مع المملكة العربية السعودية بنهاية العام المقبل.

وقالت شركة الاتحاد للقطارات الشهر الماضي: إن الأعمال الإنشائية للحزمة (أ) التي يبلغ طولها 139 كيلومترًا للمرحلة الثانية وربطها عبر الغويفات بالمرحلة الأولى، والتي تمتد 264 كيلومترًا من حبشان إلى الرويس؛ قد اكتملت قبل شهرين من الموعد المحدد.

وردًّا على سؤال حول الإطار الزمني لربط الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالسكك الحديدية لنقل البضائع والركاب في شبكة السكك الحديدية الأوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، قال المزروعي: إن المملكة "تعمل بجد" على أجزاء من شبكة السكك الحديدية الوطنية الخاصة بها.

وقال: "نحن نتطلع إلى الارتباط بين مشغلي "السكك الحديدية"، ونأمل أن نتمكن معًا من إنشاء هذا الربط في أقرب وقت ممكن، دون تقديم جدول زمني للرابط بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.