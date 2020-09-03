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دراسة: الستيرويدات تَحُدّ من وفاة مرضى "كوفيد-19" الحرجين

يعادل هذا بقاء نحو 68% من المرضى الأكثر إصابة بالفيروس

تَوَصّل تحليل لسبع تجارب دولية، إلى أن علاج مرضى الحالات الحرجة المصابة بـ"كوفيد-19" بأدوية من عائلة الستيرويدات، يَحُد من خطر الوفاة بنسبة 20%.

وجمع التحليل بيانات تجارب منفصلة على جرعات منخفضة من العقاقير هيدروكورتيزون وديكساميثازون وميثيل بريدنيزولون، وتَوَصّل إلى أن الستيرويدات تعزز معدلات إنقاذ حياة مرضى "كوفيد-19" التي تستدعي حالاتهم دخول غرفة العناية المركزة.

وقال الباحثون: "يعادل هذا بقاء نحو 68% من المرضى الأكثر إصابة بـ"كوفيد-19" على قيد الحياة بعد علاجهم بالكورتيكوستيرويدات مقارنة ببقاء نحو 60% على قيد الحياة في غياب الكورتيكوستيرويدات".

وصرّح جوناثان ستيرن أستاذ الإحصاء الطبي وعلم الأوبئة في جامعة بريستول البريطانية وأحد المشاركين في التحليل بأن "الستيرويدات علاج رخيص ومتوفر بالفعل، ووفق "روسيا اليوم" أكد تحليلنا فعاليته في الحد من الوفاة بين مرضى الحالات الحرجة من المصابين بكوفيد-19".

وأشار إلى أن التجارب التي أجراها باحثون في بريطانيا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، بعثت برسالة متسقة مفادها أن هذه الأدوية مفيدة لمرضى الحالات الحرجة بغض النظر عن السن أو النوع أو فترة المرض.

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دراسة: الستيرويدات تَحُدّ من وفاة مرضى "كوفيد-19" الحرجين
سبق

تَوَصّل تحليل لسبع تجارب دولية، إلى أن علاج مرضى الحالات الحرجة المصابة بـ"كوفيد-19" بأدوية من عائلة الستيرويدات، يَحُد من خطر الوفاة بنسبة 20%.

وجمع التحليل بيانات تجارب منفصلة على جرعات منخفضة من العقاقير هيدروكورتيزون وديكساميثازون وميثيل بريدنيزولون، وتَوَصّل إلى أن الستيرويدات تعزز معدلات إنقاذ حياة مرضى "كوفيد-19" التي تستدعي حالاتهم دخول غرفة العناية المركزة.

وقال الباحثون: "يعادل هذا بقاء نحو 68% من المرضى الأكثر إصابة بـ"كوفيد-19" على قيد الحياة بعد علاجهم بالكورتيكوستيرويدات مقارنة ببقاء نحو 60% على قيد الحياة في غياب الكورتيكوستيرويدات".

وصرّح جوناثان ستيرن أستاذ الإحصاء الطبي وعلم الأوبئة في جامعة بريستول البريطانية وأحد المشاركين في التحليل بأن "الستيرويدات علاج رخيص ومتوفر بالفعل، ووفق "روسيا اليوم" أكد تحليلنا فعاليته في الحد من الوفاة بين مرضى الحالات الحرجة من المصابين بكوفيد-19".

وأشار إلى أن التجارب التي أجراها باحثون في بريطانيا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، بعثت برسالة متسقة مفادها أن هذه الأدوية مفيدة لمرضى الحالات الحرجة بغض النظر عن السن أو النوع أو فترة المرض.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
09:37 AM

دراسة: الستيرويدات تَحُدّ من وفاة مرضى "كوفيد-19" الحرجين

يعادل هذا بقاء نحو 68% من المرضى الأكثر إصابة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَصّل تحليل لسبع تجارب دولية، إلى أن علاج مرضى الحالات الحرجة المصابة بـ"كوفيد-19" بأدوية من عائلة الستيرويدات، يَحُد من خطر الوفاة بنسبة 20%.

وجمع التحليل بيانات تجارب منفصلة على جرعات منخفضة من العقاقير هيدروكورتيزون وديكساميثازون وميثيل بريدنيزولون، وتَوَصّل إلى أن الستيرويدات تعزز معدلات إنقاذ حياة مرضى "كوفيد-19" التي تستدعي حالاتهم دخول غرفة العناية المركزة.

وقال الباحثون: "يعادل هذا بقاء نحو 68% من المرضى الأكثر إصابة بـ"كوفيد-19" على قيد الحياة بعد علاجهم بالكورتيكوستيرويدات مقارنة ببقاء نحو 60% على قيد الحياة في غياب الكورتيكوستيرويدات".

وصرّح جوناثان ستيرن أستاذ الإحصاء الطبي وعلم الأوبئة في جامعة بريستول البريطانية وأحد المشاركين في التحليل بأن "الستيرويدات علاج رخيص ومتوفر بالفعل، ووفق "روسيا اليوم" أكد تحليلنا فعاليته في الحد من الوفاة بين مرضى الحالات الحرجة من المصابين بكوفيد-19".

وأشار إلى أن التجارب التي أجراها باحثون في بريطانيا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، بعثت برسالة متسقة مفادها أن هذه الأدوية مفيدة لمرضى الحالات الحرجة بغض النظر عن السن أو النوع أو فترة المرض.

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