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مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

الظهور مصادفة و"c.n.n" الأمريكية تنقل.. و"آل علي": توقعت فاتجهت إلى غرب حائل

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، تقريراً مصوّراً يتحدث عن مقطع فيديو لقطيع من الإبل بالمملكة انتشر، أخيراً، وأثار إعجاب عديد من الأشخاص عبر الإنترنت، بعدما وثّق المصوّر عبدالرحمن إبراهيم صالح آل علي؛ مشهداً فريداً في منطقة البدع- غربي حائل، في أواخر نوفمبر، يُظهر قطيعاً من الإبل السوداء، أو المجاهيم، وهي تجري فوق ملاءة بيضاء تكوّنت نتيجة تساقط حبيبات البَرَد.

ونقلت "CNN بالعربية"، عن "آل علي"؛ الذي يهتم بمتابعة أحوال الطقس وتوثيق طبيعة المملكة قوله: "من خلال متابعة الأحوال الجوية، أدركت التوقعات بهطول مطر غزير على المنطقة، واتجهت إلى غرب منطقة حائل، وفعلاً، تساقط المطر وكميات من البَرَد".

وحظي الفيديو باهتمام واسع من قِبل وسائل الإعلام المحلية، وبعض المنصات الأخرى حول العالم أيضاً، وظهرت الإبل أمام المصوّر مصادفة.

وأضاف المصوّر، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً: "عند قيامي بعملية التوثيق، ظهرت الإبل السوداء بعد تساقط البَرَد، فالتقطت هذا المشهد الرائع الذي يعكس لون السماء، إضافةً إلى لون الإبل السوداء مع البَرَد".

ويرى "آل علي"؛ أن وجود الإبل السوداء على غطاء أبيض من حبيبات البَرَد، هو ما أثار دهشة المشاهدين.

وتختلف الإبل في ألوانها ومسمياتها، ومن أشهر أنواع الإبل، المجاهيم؛ وهي تُسمى الإبل النجدية، وتتصف بسواد لونها، وكبر حجمها، وغزارة إنتاجها للحليب، وفقاً لما ذكرته "واس".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً
سبق

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، تقريراً مصوّراً يتحدث عن مقطع فيديو لقطيع من الإبل بالمملكة انتشر، أخيراً، وأثار إعجاب عديد من الأشخاص عبر الإنترنت، بعدما وثّق المصوّر عبدالرحمن إبراهيم صالح آل علي؛ مشهداً فريداً في منطقة البدع- غربي حائل، في أواخر نوفمبر، يُظهر قطيعاً من الإبل السوداء، أو المجاهيم، وهي تجري فوق ملاءة بيضاء تكوّنت نتيجة تساقط حبيبات البَرَد.

ونقلت "CNN بالعربية"، عن "آل علي"؛ الذي يهتم بمتابعة أحوال الطقس وتوثيق طبيعة المملكة قوله: "من خلال متابعة الأحوال الجوية، أدركت التوقعات بهطول مطر غزير على المنطقة، واتجهت إلى غرب منطقة حائل، وفعلاً، تساقط المطر وكميات من البَرَد".

وحظي الفيديو باهتمام واسع من قِبل وسائل الإعلام المحلية، وبعض المنصات الأخرى حول العالم أيضاً، وظهرت الإبل أمام المصوّر مصادفة.

وأضاف المصوّر، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً: "عند قيامي بعملية التوثيق، ظهرت الإبل السوداء بعد تساقط البَرَد، فالتقطت هذا المشهد الرائع الذي يعكس لون السماء، إضافةً إلى لون الإبل السوداء مع البَرَد".

ويرى "آل علي"؛ أن وجود الإبل السوداء على غطاء أبيض من حبيبات البَرَد، هو ما أثار دهشة المشاهدين.

وتختلف الإبل في ألوانها ومسمياتها، ومن أشهر أنواع الإبل، المجاهيم؛ وهي تُسمى الإبل النجدية، وتتصف بسواد لونها، وكبر حجمها، وغزارة إنتاجها للحليب، وفقاً لما ذكرته "واس".

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
10:15 AM

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

الظهور مصادفة و"c.n.n" الأمريكية تنقل.. و"آل علي": توقعت فاتجهت إلى غرب حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، تقريراً مصوّراً يتحدث عن مقطع فيديو لقطيع من الإبل بالمملكة انتشر، أخيراً، وأثار إعجاب عديد من الأشخاص عبر الإنترنت، بعدما وثّق المصوّر عبدالرحمن إبراهيم صالح آل علي؛ مشهداً فريداً في منطقة البدع- غربي حائل، في أواخر نوفمبر، يُظهر قطيعاً من الإبل السوداء، أو المجاهيم، وهي تجري فوق ملاءة بيضاء تكوّنت نتيجة تساقط حبيبات البَرَد.

ونقلت "CNN بالعربية"، عن "آل علي"؛ الذي يهتم بمتابعة أحوال الطقس وتوثيق طبيعة المملكة قوله: "من خلال متابعة الأحوال الجوية، أدركت التوقعات بهطول مطر غزير على المنطقة، واتجهت إلى غرب منطقة حائل، وفعلاً، تساقط المطر وكميات من البَرَد".

وحظي الفيديو باهتمام واسع من قِبل وسائل الإعلام المحلية، وبعض المنصات الأخرى حول العالم أيضاً، وظهرت الإبل أمام المصوّر مصادفة.

وأضاف المصوّر، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً: "عند قيامي بعملية التوثيق، ظهرت الإبل السوداء بعد تساقط البَرَد، فالتقطت هذا المشهد الرائع الذي يعكس لون السماء، إضافةً إلى لون الإبل السوداء مع البَرَد".

ويرى "آل علي"؛ أن وجود الإبل السوداء على غطاء أبيض من حبيبات البَرَد، هو ما أثار دهشة المشاهدين.

وتختلف الإبل في ألوانها ومسمياتها، ومن أشهر أنواع الإبل، المجاهيم؛ وهي تُسمى الإبل النجدية، وتتصف بسواد لونها، وكبر حجمها، وغزارة إنتاجها للحليب، وفقاً لما ذكرته "واس".

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