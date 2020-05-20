جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أشارت فيه إلى أن الخبر المتداوَل عارٍ من الصحة، وأنه لم يصدر من الوزارة أي شيء بهذا الخصوص.. داعية الجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها.

نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الخبر الذي تم تداوله بإحدى الصحف الورقية وبعض الصحف الإلكترونية، بشأن تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد.

"الشؤون الإسلامية" تنفي تكليف المؤذنين برفع تكبيرات العيد.. وتدعو لأخذ المعلومة من مصدرها عبدالله العنزي هادي العصيمي سبق 2020-05-20 نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الخبر الذي تم تداوله بإحدى الصحف الورقية وبعض الصحف الإلكترونية، بشأن تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أشارت فيه إلى أن الخبر المتداوَل عارٍ من الصحة، وأنه لم يصدر من الوزارة أي شيء بهذا الخصوص.. داعية الجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 11:53 PM

"الشؤون الإسلامية" تنفي تكليف المؤذنين برفع تكبيرات العيد.. وتدعو لأخذ المعلومة من مصدرها ردًّا على خبر متداوَل بإحدى الصحف الورقية وبعض المواقع الإلكترونية





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نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الخبر الذي تم تداوله بإحدى الصحف الورقية وبعض الصحف الإلكترونية، بشأن تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أشارت فيه إلى أن الخبر المتداوَل عارٍ من الصحة، وأنه لم يصدر من الوزارة أي شيء بهذا الخصوص.. داعية الجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها.