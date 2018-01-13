أعلنت الإمارات تنكيس الأعلام 3 أيام حدادًا على السلطان #قابوس_بن_سعيد ، ونعى رئيس دولة الإمارات الفقيد معلنًا الحداد 3 أيام. كما نعى ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله بن الحسين، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. وقال الملك عبدالله في تغريدة على حسابه بتويتر: "فقدنا بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة؛ أحد القادة الحكماء الذي كان أخًا كبيرًا لي وصديقًا عزيزًا لوالدي الحسين، وحليفًا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن، مستندًا إلى مبادئ راسخة. ندعو الله له بالرحمة وللشعب العُماني الشقيق بالصبر والسلوان". وبدوره نعى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحاكم دبي؛ السلطان قابوس. وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه بتويتر: "..رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه... تعازينا لإخوتنا في عمان.. تعازينا للأمة العربية والإسلامية". كما قدم التعازي لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة، سائلًا الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية. وكان خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد قد تصدر صفحات وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء الأمس، وسط دعوات للراحل بالمغفرة والرحمة وللشعب العماني الشقيق بالصبر والسلوان.

الإمارات تعلن تنكيس الأعلام 3 أيام حدادًا على السلطان #قابوس_بن_سعيد عبدالله العنزي سبق 2020-01-11 أعلنت الإمارات تنكيس الأعلام 3 أيام حدادًا على السلطان #قابوس_بن_سعيد ، ونعى رئيس دولة الإمارات الفقيد معلنًا الحداد 3 أيام.



كما نعى ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله بن الحسين، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.



وقال الملك عبدالله في تغريدة على حسابه بتويتر: "فقدنا بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة؛ أحد القادة الحكماء الذي كان أخًا كبيرًا لي وصديقًا عزيزًا لوالدي الحسين، وحليفًا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن، مستندًا إلى مبادئ راسخة. ندعو الله له بالرحمة وللشعب العُماني الشقيق بالصبر والسلوان".



وبدوره نعى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحاكم دبي؛ السلطان قابوس.



وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه بتويتر: "..رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه... تعازينا لإخوتنا في عمان.. تعازينا للأمة العربية والإسلامية".



كما قدم التعازي لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة، سائلًا الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية.



وكان خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد قد تصدر صفحات وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء الأمس، وسط دعوات للراحل بالمغفرة والرحمة وللشعب العماني الشقيق بالصبر والسلوان.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441 11:29 AM

الإمارات تعلن تنكيس الأعلام 3 أيام حدادًا على السلطان #قابوس_بن_سعيد "ملك الأردن" و"محمد بن راشد" ينعيان الفقيد ويقدمان التعازي للشعب العماني





A A A





3 مشاركة

أعلنت الإمارات تنكيس الأعلام 3 أيام حدادًا على السلطان #قابوس_بن_سعيد ، ونعى رئيس دولة الإمارات الفقيد معلنًا الحداد 3 أيام.



كما نعى ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله بن الحسين، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.



وقال الملك عبدالله في تغريدة على حسابه بتويتر: "فقدنا بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة؛ أحد القادة الحكماء الذي كان أخًا كبيرًا لي وصديقًا عزيزًا لوالدي الحسين، وحليفًا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن، مستندًا إلى مبادئ راسخة. ندعو الله له بالرحمة وللشعب العُماني الشقيق بالصبر والسلوان".



وبدوره نعى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحاكم دبي؛ السلطان قابوس.



وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه بتويتر: "..رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه... تعازينا لإخوتنا في عمان.. تعازينا للأمة العربية والإسلامية".



كما قدم التعازي لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة، سائلًا الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية.



وكان خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد قد تصدر صفحات وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء الأمس، وسط دعوات للراحل بالمغفرة والرحمة وللشعب العماني الشقيق بالصبر والسلوان.