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حتى الـ6 مساءً.. رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية على محافظتي العلا والعيص

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العلا والعيص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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حتى الـ6 مساءً.. رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية على محافظتي العلا والعيص
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العلا والعيص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
08:29 AM

حتى الـ6 مساءً.. رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية على محافظتي العلا والعيص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العلا والعيص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,371
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,627
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,368
2.5 مليار ..

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