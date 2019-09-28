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قاسمٌ حضاريٌّ تأخذ به كل الدول.. لماذا أصدرت السعودية لائحة الذوق العام؟

تحرص المملكة على عدم التعارض بين الخطط التنموية وقيمها

لكل مجتمع قيَمه التي تعد مكوناً أصيلاً من مكونات هويته العامة التي تمنحه خصوصية قومية وثقافية بين المجتمعات، وبمثل ما تُشكّل القيم شخصية المجتمع فإنها تُكَوِّن شخصية أفراده أيضاً، ويتركز دورها في تنظيم العلاقات فيما بينهم، ومن هذا الطابع العام للقيم توحدت كل المجتمعات في تحويل قيمها إلى قواعد للسلوك؛ حفاظاً على هويتها، وخلق نظام سلوكي موحد يضبط تصرفات الأفراد في الأماكن العامة، ولغة التعامل بين بعضهم البعض، فلا يتضرر المجتمع، ولا يتضرر أيٌّ من أفراده.

إرادة المجتمع
وفق هذا المبدأ الاجتماعي والقانوني، أصدرت المملكة الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، التي دخلت حيز النفاذ ابتداء من اليوم (السبت)، مستهدفة من ذلك تحقيق المصلحة العامة للبلاد، والمحافظة على حقوق وحريات أفرادها، وبناء على ذلك فإن لائحة الذوق العام في جوهرها تجسيد لإرادة المجتمع السعودي في المحافظة على قيمه الدينية والقومية والثقافية، وتضع قيوداً على أي فرد -سواء كان مواطنًا أو مقيمًا- يتجرأ على خرق هذه القيم، أو يخرج عليها في تصرفاته وأفعاله.

وتضم ضوابط لائحة الذوق العام 19 مخالفة مقرونة بالعقوبات المالية التي تتلاءم مع مقدار ما تتضمن من خطأ سلوكي، وتتراوح الغرامات المالية للمخالفات بين 50 ريالاً و3 آلاف ريال، تتضاعف في حال التكرار، وتتطابق الغاية من لائحة الذوق العام مع الغاية من أي قانون تصدره أي دولة من الدول، ومادام القانون هو "مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها"؛ فإن لائحة الذوق العام هي عبارة عن قواعد عامة لتنظيم سلوك الأفراد الذين يعيشون في السعودية، ويشملون إلى جانب مواطنيها ملايين الأفراد من عشرات الجنسيات والدول.

واختيار المملكة تقنين ضوابط الذوق العام ينسجم مع توجهاتها الحضارية لترسيخ لغة القانون في وعي الأفراد خلال ممارساتهم لأنشطة في المجال العام، لكنها ليست الدولة الوحيدة في هذا المضمار، فهناك العديد من الدول التي أفردت الذوق العام بمجموعة من القوانين لضبطه وتنظيمه، رغم وجود القوانين التي تتعلق به ضمن المنظومة القانونية للدولة، وتكاد تكون دوافع الدول واحدة في اللجوء إلى هذا التقنين؛ ومنها زيادة معدل خرق قواعد الذوق العام، أو ضعف الوعي بها من قبل مواطنين وأفراد تستضيفهم الدولة.

وإصدار المملكة ضوابط الذوق العام، يتماشى مع توجهاتها الحالية بتوظيف إمكاناتها السياحية بمختلف أنواعها في زيادة موارد الدخل القومي، ومن ذلك: بدء العمل بالتأشيرة السياحية وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة؛ مما يتطلب معه وجود قوانين تحافظ على قيم المجتمع السعودي وتوعي السياح وغيرهم بها، وتزامن إصدار ضوابط الذوق العام مع تطبيق التأشيرة السياحية نابع من حرص المملكة على عدم التعارض بين خططها التنموية وقيمها الدينية والثقافية.

ورغم أن الهدف من إصدار السعودية ضوابط الذوق العام المحافظة على قيمها، إلا أنها تتسم بطابع حضاري إنساني تتطابق فيه مع ما تطبقه الدول الأخرى، وهي أقرب إلى قاسم حضاري تأخذ به كل المجتمعات، ومما يؤكد ذلك أنها تتوزع في إطارها العملي التطبيقي على مسارين أساسيين: الأول المحافظة على قيم المجتمع وصيانتها من الضرر، والثاني المحافظة على حقوق وحريات الأفراد الذين يعيشون فيه. وكل دول العالم تسنُّ قوانينها في نطاق الحفاظ على المصلحة العامة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد.

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قاسمٌ حضاريٌّ تأخذ به كل الدول.. لماذا أصدرت السعودية لائحة الذوق العام؟
سبق

لكل مجتمع قيَمه التي تعد مكوناً أصيلاً من مكونات هويته العامة التي تمنحه خصوصية قومية وثقافية بين المجتمعات، وبمثل ما تُشكّل القيم شخصية المجتمع فإنها تُكَوِّن شخصية أفراده أيضاً، ويتركز دورها في تنظيم العلاقات فيما بينهم، ومن هذا الطابع العام للقيم توحدت كل المجتمعات في تحويل قيمها إلى قواعد للسلوك؛ حفاظاً على هويتها، وخلق نظام سلوكي موحد يضبط تصرفات الأفراد في الأماكن العامة، ولغة التعامل بين بعضهم البعض، فلا يتضرر المجتمع، ولا يتضرر أيٌّ من أفراده.

إرادة المجتمع
وفق هذا المبدأ الاجتماعي والقانوني، أصدرت المملكة الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، التي دخلت حيز النفاذ ابتداء من اليوم (السبت)، مستهدفة من ذلك تحقيق المصلحة العامة للبلاد، والمحافظة على حقوق وحريات أفرادها، وبناء على ذلك فإن لائحة الذوق العام في جوهرها تجسيد لإرادة المجتمع السعودي في المحافظة على قيمه الدينية والقومية والثقافية، وتضع قيوداً على أي فرد -سواء كان مواطنًا أو مقيمًا- يتجرأ على خرق هذه القيم، أو يخرج عليها في تصرفاته وأفعاله.

وتضم ضوابط لائحة الذوق العام 19 مخالفة مقرونة بالعقوبات المالية التي تتلاءم مع مقدار ما تتضمن من خطأ سلوكي، وتتراوح الغرامات المالية للمخالفات بين 50 ريالاً و3 آلاف ريال، تتضاعف في حال التكرار، وتتطابق الغاية من لائحة الذوق العام مع الغاية من أي قانون تصدره أي دولة من الدول، ومادام القانون هو "مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها"؛ فإن لائحة الذوق العام هي عبارة عن قواعد عامة لتنظيم سلوك الأفراد الذين يعيشون في السعودية، ويشملون إلى جانب مواطنيها ملايين الأفراد من عشرات الجنسيات والدول.

واختيار المملكة تقنين ضوابط الذوق العام ينسجم مع توجهاتها الحضارية لترسيخ لغة القانون في وعي الأفراد خلال ممارساتهم لأنشطة في المجال العام، لكنها ليست الدولة الوحيدة في هذا المضمار، فهناك العديد من الدول التي أفردت الذوق العام بمجموعة من القوانين لضبطه وتنظيمه، رغم وجود القوانين التي تتعلق به ضمن المنظومة القانونية للدولة، وتكاد تكون دوافع الدول واحدة في اللجوء إلى هذا التقنين؛ ومنها زيادة معدل خرق قواعد الذوق العام، أو ضعف الوعي بها من قبل مواطنين وأفراد تستضيفهم الدولة.

وإصدار المملكة ضوابط الذوق العام، يتماشى مع توجهاتها الحالية بتوظيف إمكاناتها السياحية بمختلف أنواعها في زيادة موارد الدخل القومي، ومن ذلك: بدء العمل بالتأشيرة السياحية وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة؛ مما يتطلب معه وجود قوانين تحافظ على قيم المجتمع السعودي وتوعي السياح وغيرهم بها، وتزامن إصدار ضوابط الذوق العام مع تطبيق التأشيرة السياحية نابع من حرص المملكة على عدم التعارض بين خططها التنموية وقيمها الدينية والثقافية.

ورغم أن الهدف من إصدار السعودية ضوابط الذوق العام المحافظة على قيمها، إلا أنها تتسم بطابع حضاري إنساني تتطابق فيه مع ما تطبقه الدول الأخرى، وهي أقرب إلى قاسم حضاري تأخذ به كل المجتمعات، ومما يؤكد ذلك أنها تتوزع في إطارها العملي التطبيقي على مسارين أساسيين: الأول المحافظة على قيم المجتمع وصيانتها من الضرر، والثاني المحافظة على حقوق وحريات الأفراد الذين يعيشون فيه. وكل دول العالم تسنُّ قوانينها في نطاق الحفاظ على المصلحة العامة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
02:15 PM
اخر تعديل
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
04:16 PM

قاسمٌ حضاريٌّ تأخذ به كل الدول.. لماذا أصدرت السعودية لائحة الذوق العام؟

تحرص المملكة على عدم التعارض بين الخطط التنموية وقيمها

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محمد صبح - الرياض
8
2,450

لكل مجتمع قيَمه التي تعد مكوناً أصيلاً من مكونات هويته العامة التي تمنحه خصوصية قومية وثقافية بين المجتمعات، وبمثل ما تُشكّل القيم شخصية المجتمع فإنها تُكَوِّن شخصية أفراده أيضاً، ويتركز دورها في تنظيم العلاقات فيما بينهم، ومن هذا الطابع العام للقيم توحدت كل المجتمعات في تحويل قيمها إلى قواعد للسلوك؛ حفاظاً على هويتها، وخلق نظام سلوكي موحد يضبط تصرفات الأفراد في الأماكن العامة، ولغة التعامل بين بعضهم البعض، فلا يتضرر المجتمع، ولا يتضرر أيٌّ من أفراده.

إرادة المجتمع
وفق هذا المبدأ الاجتماعي والقانوني، أصدرت المملكة الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، التي دخلت حيز النفاذ ابتداء من اليوم (السبت)، مستهدفة من ذلك تحقيق المصلحة العامة للبلاد، والمحافظة على حقوق وحريات أفرادها، وبناء على ذلك فإن لائحة الذوق العام في جوهرها تجسيد لإرادة المجتمع السعودي في المحافظة على قيمه الدينية والقومية والثقافية، وتضع قيوداً على أي فرد -سواء كان مواطنًا أو مقيمًا- يتجرأ على خرق هذه القيم، أو يخرج عليها في تصرفاته وأفعاله.

وتضم ضوابط لائحة الذوق العام 19 مخالفة مقرونة بالعقوبات المالية التي تتلاءم مع مقدار ما تتضمن من خطأ سلوكي، وتتراوح الغرامات المالية للمخالفات بين 50 ريالاً و3 آلاف ريال، تتضاعف في حال التكرار، وتتطابق الغاية من لائحة الذوق العام مع الغاية من أي قانون تصدره أي دولة من الدول، ومادام القانون هو "مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها"؛ فإن لائحة الذوق العام هي عبارة عن قواعد عامة لتنظيم سلوك الأفراد الذين يعيشون في السعودية، ويشملون إلى جانب مواطنيها ملايين الأفراد من عشرات الجنسيات والدول.

واختيار المملكة تقنين ضوابط الذوق العام ينسجم مع توجهاتها الحضارية لترسيخ لغة القانون في وعي الأفراد خلال ممارساتهم لأنشطة في المجال العام، لكنها ليست الدولة الوحيدة في هذا المضمار، فهناك العديد من الدول التي أفردت الذوق العام بمجموعة من القوانين لضبطه وتنظيمه، رغم وجود القوانين التي تتعلق به ضمن المنظومة القانونية للدولة، وتكاد تكون دوافع الدول واحدة في اللجوء إلى هذا التقنين؛ ومنها زيادة معدل خرق قواعد الذوق العام، أو ضعف الوعي بها من قبل مواطنين وأفراد تستضيفهم الدولة.

وإصدار المملكة ضوابط الذوق العام، يتماشى مع توجهاتها الحالية بتوظيف إمكاناتها السياحية بمختلف أنواعها في زيادة موارد الدخل القومي، ومن ذلك: بدء العمل بالتأشيرة السياحية وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة؛ مما يتطلب معه وجود قوانين تحافظ على قيم المجتمع السعودي وتوعي السياح وغيرهم بها، وتزامن إصدار ضوابط الذوق العام مع تطبيق التأشيرة السياحية نابع من حرص المملكة على عدم التعارض بين خططها التنموية وقيمها الدينية والثقافية.

ورغم أن الهدف من إصدار السعودية ضوابط الذوق العام المحافظة على قيمها، إلا أنها تتسم بطابع حضاري إنساني تتطابق فيه مع ما تطبقه الدول الأخرى، وهي أقرب إلى قاسم حضاري تأخذ به كل المجتمعات، ومما يؤكد ذلك أنها تتوزع في إطارها العملي التطبيقي على مسارين أساسيين: الأول المحافظة على قيم المجتمع وصيانتها من الضرر، والثاني المحافظة على حقوق وحريات الأفراد الذين يعيشون فيه. وكل دول العالم تسنُّ قوانينها في نطاق الحفاظ على المصلحة العامة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد.

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