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"أمانة عسير" تعلن مواصلة دعمها لـمبادرة (ملهمتي) للأعمال الفنية

تستهدف المحافظة على البيئة ولاقت قبولًا واسعًا بالمملكة ودول الخليج

التقى أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي صاحب مبادرة ملهمتي، والفنان التشكيلي محمد اليوسي، بحضور مدير الاستثمارات بالأمانة م. محمد الأحمري.

وأكد الحميدي أن هذه المبادرة كان لها صدى واسع في المملكة ودول الخليج، ولاسيما أنها كانت تهتم بتدوير المواد الاستهلاكية والمحافظة على البيئة.

وأشار الحميدي إلى أن التطوير لهذه المبادرة أصبح ضرورة ملحة، ولاسيما أنها قد حازت على استحسان الكثير، وستواصل الأمانة دعمها للأفكار الجديدة والأعمال الفنية التي سيكون لها عائد استثماري وسياحي للمنطقة ولشبابها .

فيما أوضح محمد اليوسي أن أمانة منطقة عسير ساندته في كثير من الأعمال التي آتت ثمارها في هذا العمل، وأشار اليوسي إلى أن ملهمتي ستواصل أعمالها سواء في هذا الموقع أم غيره، بدعم وشراكة مع الأمانة وخاصة في موسم الصيف.

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"أمانة عسير" تعلن مواصلة دعمها لـمبادرة (ملهمتي) للأعمال الفنية
سبق

التقى أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي صاحب مبادرة ملهمتي، والفنان التشكيلي محمد اليوسي، بحضور مدير الاستثمارات بالأمانة م. محمد الأحمري.

وأكد الحميدي أن هذه المبادرة كان لها صدى واسع في المملكة ودول الخليج، ولاسيما أنها كانت تهتم بتدوير المواد الاستهلاكية والمحافظة على البيئة.

وأشار الحميدي إلى أن التطوير لهذه المبادرة أصبح ضرورة ملحة، ولاسيما أنها قد حازت على استحسان الكثير، وستواصل الأمانة دعمها للأفكار الجديدة والأعمال الفنية التي سيكون لها عائد استثماري وسياحي للمنطقة ولشبابها .

فيما أوضح محمد اليوسي أن أمانة منطقة عسير ساندته في كثير من الأعمال التي آتت ثمارها في هذا العمل، وأشار اليوسي إلى أن ملهمتي ستواصل أعمالها سواء في هذا الموقع أم غيره، بدعم وشراكة مع الأمانة وخاصة في موسم الصيف.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
10:03 PM

"أمانة عسير" تعلن مواصلة دعمها لـمبادرة (ملهمتي) للأعمال الفنية

تستهدف المحافظة على البيئة ولاقت قبولًا واسعًا بالمملكة ودول الخليج

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ظافر الشهري - عسير
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التقى أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي صاحب مبادرة ملهمتي، والفنان التشكيلي محمد اليوسي، بحضور مدير الاستثمارات بالأمانة م. محمد الأحمري.

وأكد الحميدي أن هذه المبادرة كان لها صدى واسع في المملكة ودول الخليج، ولاسيما أنها كانت تهتم بتدوير المواد الاستهلاكية والمحافظة على البيئة.

وأشار الحميدي إلى أن التطوير لهذه المبادرة أصبح ضرورة ملحة، ولاسيما أنها قد حازت على استحسان الكثير، وستواصل الأمانة دعمها للأفكار الجديدة والأعمال الفنية التي سيكون لها عائد استثماري وسياحي للمنطقة ولشبابها .

فيما أوضح محمد اليوسي أن أمانة منطقة عسير ساندته في كثير من الأعمال التي آتت ثمارها في هذا العمل، وأشار اليوسي إلى أن ملهمتي ستواصل أعمالها سواء في هذا الموقع أم غيره، بدعم وشراكة مع الأمانة وخاصة في موسم الصيف.

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