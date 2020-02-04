المبعوث الأممي: طرفا النزاع الليبي مستعدان للتفاوض في جنيف

"سلامة" استنكر وجود أكثر من 20 مليون قطعة سلاح في البلاد

ذكر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم (الثلاثاء)، أن هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض بين الطرفين المتناحرين في البلاد مع اعتزامهما الاجتماع لإجراء محادثات في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وأوضح "سلامة" للصحفيين أن الطرفين ينتهكان حظر السلاح وأن المرتزقة لا يزالون يتدفقون جوًا وبحرًا على ليبيا، وكذلك الأسلحة، وفقاً لـ"رويترز".

واستنكر وجود أكثر من 20 مليون قطعة سلاح في البلاد، مبينًا أنه طلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يؤكد مجددًا على حظر السلاح القائم ويوافق على إجراءات لضمان الالتزام به.

وأفاد المبعوث الأممي أن المحادثات بين الطرفين اللذين لم يلتقيا وجهًا لوجه في جنيف أمس تهدف إلى سد الفجوات في وجهات النظر بشأن كيفية تنظيم الوقف الدائم المستدام لإطلاق النار على الأرض.

وأضاف أن الأمم المتحدة بدأت معهما ببحث قائمة طويلة من النقاط على جدول الأعمال، بدءًا من العمل على تحويل الهدنة إلى أخرى أكثر تماسكًا وتقليل انتهاك الطرفين لها وتحويل تلك الهدنة إلى اتفاق حقيقي على وقف دائم لإطلاق النار.