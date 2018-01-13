النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في "الخوخة" بالحديدة

مركز الملك سلمان يستمر في تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع قسم الرعاية التكاملية 3,190 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 4 مستفيدين، وعيادة التحصين 36 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 318 فردًا، وعيادة الولادة 6 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 770 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان، وعيادة الصحة الإنجابية 446 مريضًا.
كما أجرى الفحص المخبري لـ 1,371 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 3,443 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 20 مستفيدًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,287 شخصًا، وقسم تخطيط القلب 3 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 15 مستفيدًا.
وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 3 -9 يناير 2020م ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 329,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، استفاد منها 34,614 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في "الخوخة" بالحديدة
سبق

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع قسم الرعاية التكاملية 3,190 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 4 مستفيدين، وعيادة التحصين 36 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 318 فردًا، وعيادة الولادة 6 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 770 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان، وعيادة الصحة الإنجابية 446 مريضًا.
كما أجرى الفحص المخبري لـ 1,371 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 3,443 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 20 مستفيدًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,287 شخصًا، وقسم تخطيط القلب 3 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 15 مستفيدًا.
وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 3 -9 يناير 2020م ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 329,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، استفاد منها 34,614 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
04:26 PM

العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في "الخوخة" بالحديدة

مركز الملك سلمان يستمر في تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
401

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع قسم الرعاية التكاملية 3,190 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 4 مستفيدين، وعيادة التحصين 36 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 318 فردًا، وعيادة الولادة 6 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 770 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان، وعيادة الصحة الإنجابية 446 مريضًا.
كما أجرى الفحص المخبري لـ 1,371 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 3,443 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 20 مستفيدًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,287 شخصًا، وقسم تخطيط القلب 3 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 15 مستفيدًا.
وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 3 -9 يناير 2020م ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 329,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، استفاد منها 34,614 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

المقالات

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة