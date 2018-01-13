العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في "الخوخة" بالحديدة

مركز الملك سلمان يستمر في تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 3,190 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 4 مستفيدين، وعيادة التحصين 36 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 318 فردًا، وعيادة الولادة 6 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 770 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان، وعيادة الصحة الإنجابية 446 مريضًا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 1,371 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 3,443 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 20 مستفيدًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,287 شخصًا، وقسم تخطيط القلب 3 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 15 مستفيدًا.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 3 -9 يناير 2020م ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 329,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، استفاد منها 34,614 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.