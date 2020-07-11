البرازيل: تسجيل 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت البرازيل 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أنها سجلت حتى الآن أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و70389 وفاة.
سجلت البرازيل 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أنها سجلت حتى الآن أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و70389 وفاة.
فيروس كورونا الجديد
سجلت البرازيل 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أنها سجلت حتى الآن أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و70389 وفاة.
سجلت البرازيل 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أنها سجلت حتى الآن أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و70389 وفاة.