النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرازيل: تسجيل 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت البرازيل 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أنها سجلت حتى الآن أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و70389 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البرازيل: تسجيل 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت البرازيل 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أنها سجلت حتى الآن أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و70389 وفاة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
10:23 AM

البرازيل: تسجيل 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
61

سجلت البرازيل 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أنها سجلت حتى الآن أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و70389 وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,717
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,983
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,724
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,948

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة