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"كورونا" يحصد ضحيته الثالثة في لبنان

مريض سرطان يبلغ من العمر 79 عامًا

سجل لبنان اليوم، ثالث وفاة بفيروس كورونا لرجل يدعى إلياس برجي، كان يعاني من مرض السرطان ويبلغ من العمر 79 عامًا، وهو من بلدة أميون في منطقة الكورة شمال لبنان.

ووفق ما ذكرته "روسيا اليوم"، فقد انتقلت العدوى إليه عبر المتوفى الأول الآتي من مصر في مستشفى سيدة المعونات في جبيل.

وحصد فيروس "كورونا" إلى الآن ثلاثة أشخاص في ثلاثة أيام متتالية في لبنان.

وكان مستشفى رفيق الحريري الجامعي، قد أعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 41 إصابة؛ مشيرًا إلى أن هناك ثلاث حالات حرجة بين المصابين.

فيروس كورونا الجديد لبنان

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"كورونا" يحصد ضحيته الثالثة في لبنان
سبق

سجل لبنان اليوم، ثالث وفاة بفيروس كورونا لرجل يدعى إلياس برجي، كان يعاني من مرض السرطان ويبلغ من العمر 79 عامًا، وهو من بلدة أميون في منطقة الكورة شمال لبنان.

ووفق ما ذكرته "روسيا اليوم"، فقد انتقلت العدوى إليه عبر المتوفى الأول الآتي من مصر في مستشفى سيدة المعونات في جبيل.

وحصد فيروس "كورونا" إلى الآن ثلاثة أشخاص في ثلاثة أيام متتالية في لبنان.

وكان مستشفى رفيق الحريري الجامعي، قد أعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 41 إصابة؛ مشيرًا إلى أن هناك ثلاث حالات حرجة بين المصابين.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
12:48 PM

"كورونا" يحصد ضحيته الثالثة في لبنان

مريض سرطان يبلغ من العمر 79 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجل لبنان اليوم، ثالث وفاة بفيروس كورونا لرجل يدعى إلياس برجي، كان يعاني من مرض السرطان ويبلغ من العمر 79 عامًا، وهو من بلدة أميون في منطقة الكورة شمال لبنان.

ووفق ما ذكرته "روسيا اليوم"، فقد انتقلت العدوى إليه عبر المتوفى الأول الآتي من مصر في مستشفى سيدة المعونات في جبيل.

وحصد فيروس "كورونا" إلى الآن ثلاثة أشخاص في ثلاثة أيام متتالية في لبنان.

وكان مستشفى رفيق الحريري الجامعي، قد أعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 41 إصابة؛ مشيرًا إلى أن هناك ثلاث حالات حرجة بين المصابين.

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