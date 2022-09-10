النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا تسجل 9843 إصابة جديدة بكورونا و19حالة وفاة

4137 إسبانيًا أصيب بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية، 9843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة فيها 353944 إصابةً.

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية إلى تسجيل 19 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30813 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة.

فيما سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 71 حالة وفاة و4137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، منذ بداية الأزمة ارتفع إلى 554143، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 29699 حالةً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
فرنسا تسجل 9843 إصابة جديدة بكورونا و19حالة وفاة
سبق

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية، 9843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة فيها 353944 إصابةً.

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية إلى تسجيل 19 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30813 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة.

فيما سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 71 حالة وفاة و4137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، منذ بداية الأزمة ارتفع إلى 554143، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 29699 حالةً.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
10:11 PM

فرنسا تسجل 9843 إصابة جديدة بكورونا و19حالة وفاة

4137 إسبانيًا أصيب بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
2
359

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية، 9843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة فيها 353944 إصابةً.

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية إلى تسجيل 19 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30813 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة.

فيما سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 71 حالة وفاة و4137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، منذ بداية الأزمة ارتفع إلى 554143، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 29699 حالةً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,870
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,836
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,425
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,449

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة