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‏‫بعد سنوات من العشوائية.. تحديث اشتراطات البقالات ينفض الغبار عن القطاع ويضع حداً للتستر فيه

بعد عقود من غياب التنظيم والعشوائية التي حوّلت قطاع البقالات والتموينات إلى بؤر للتستر التجاري، ومنطلق لممارسة الأعمال المخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية لنفض الغبار عن تلك المنشآت ووضع حد لتلك الممارسات بتحديث اللائحة الخاصة باشتراطات التشغيل والترخيص لها في كل مناطق المملكة.

وأفاد مختصون بأن هذه الخطوة التي أقرها وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د ماجد بن عبدالله القصبي من شأنها تنظيم العمل في هذه الأنشطة، والمساهمة في الحد من التستر التجاري الذي يتمركز بشكل كبير في هذا القطاع، حيث يعد تحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات ضمن مبادرات مكافحة التستر التجاري، التي تشترك في تنفيذها 10 جهات حكومية.

ويتوقع أن تتضمن اللائحة تشغيل المحلات وفق اشتراطات تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وكذلك رفع جودة المنتجات الغذائية، والحفاظ على الأطعمة بمختلف أنواعها في مكان آمن، وتصنيفها بشكل منظم وسلس يسهّل على المستهلك الوصول إليها.

وشدد مختصون على أن تنظيم البقالات والتموينات بات ضرورياً إذ سيوفر بالإضافة إلى قرار وضع كاميرات المراقبة في المحلات أماناً عالياً، ويعطي صاحب المحل والعامل فيه والمستهلك أريحية كبرى.

وأضافوا أن تنظيم البقالات والتموينات يسهل عملية الرقابة على المنشآت ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والأنظمة ذات العلاقة بالعمل، مشيرين إلى أن وضع زي موحّد ولائق للعمالة والبائعين والاهتمام بالمظهر والشكل الخارجي سيعطي تلك المحلات منظراً جمالياً يسهم في تحسين المشهد الحضري.

ونوّهوا بأن الاشتراطات واللوائح المحدثة ستنعكس بشكل إيجابي على هذه الأنشطة ويحسّن جودة المنتج الغذائي وطريقة عرضه، ويهتم بكامل التفاصيل الدقيقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏‫بعد سنوات من العشوائية.. تحديث اشتراطات البقالات ينفض الغبار عن القطاع ويضع حداً للتستر فيه
سبق

بعد عقود من غياب التنظيم والعشوائية التي حوّلت قطاع البقالات والتموينات إلى بؤر للتستر التجاري، ومنطلق لممارسة الأعمال المخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية لنفض الغبار عن تلك المنشآت ووضع حد لتلك الممارسات بتحديث اللائحة الخاصة باشتراطات التشغيل والترخيص لها في كل مناطق المملكة.

وأفاد مختصون بأن هذه الخطوة التي أقرها وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د ماجد بن عبدالله القصبي من شأنها تنظيم العمل في هذه الأنشطة، والمساهمة في الحد من التستر التجاري الذي يتمركز بشكل كبير في هذا القطاع، حيث يعد تحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات ضمن مبادرات مكافحة التستر التجاري، التي تشترك في تنفيذها 10 جهات حكومية.

ويتوقع أن تتضمن اللائحة تشغيل المحلات وفق اشتراطات تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وكذلك رفع جودة المنتجات الغذائية، والحفاظ على الأطعمة بمختلف أنواعها في مكان آمن، وتصنيفها بشكل منظم وسلس يسهّل على المستهلك الوصول إليها.

وشدد مختصون على أن تنظيم البقالات والتموينات بات ضرورياً إذ سيوفر بالإضافة إلى قرار وضع كاميرات المراقبة في المحلات أماناً عالياً، ويعطي صاحب المحل والعامل فيه والمستهلك أريحية كبرى.

وأضافوا أن تنظيم البقالات والتموينات يسهل عملية الرقابة على المنشآت ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والأنظمة ذات العلاقة بالعمل، مشيرين إلى أن وضع زي موحّد ولائق للعمالة والبائعين والاهتمام بالمظهر والشكل الخارجي سيعطي تلك المحلات منظراً جمالياً يسهم في تحسين المشهد الحضري.

ونوّهوا بأن الاشتراطات واللوائح المحدثة ستنعكس بشكل إيجابي على هذه الأنشطة ويحسّن جودة المنتج الغذائي وطريقة عرضه، ويهتم بكامل التفاصيل الدقيقة.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
05:21 PM

‏‫بعد سنوات من العشوائية.. تحديث اشتراطات البقالات ينفض الغبار عن القطاع ويضع حداً للتستر فيه

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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3,565

بعد عقود من غياب التنظيم والعشوائية التي حوّلت قطاع البقالات والتموينات إلى بؤر للتستر التجاري، ومنطلق لممارسة الأعمال المخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية لنفض الغبار عن تلك المنشآت ووضع حد لتلك الممارسات بتحديث اللائحة الخاصة باشتراطات التشغيل والترخيص لها في كل مناطق المملكة.

وأفاد مختصون بأن هذه الخطوة التي أقرها وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د ماجد بن عبدالله القصبي من شأنها تنظيم العمل في هذه الأنشطة، والمساهمة في الحد من التستر التجاري الذي يتمركز بشكل كبير في هذا القطاع، حيث يعد تحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات ضمن مبادرات مكافحة التستر التجاري، التي تشترك في تنفيذها 10 جهات حكومية.

ويتوقع أن تتضمن اللائحة تشغيل المحلات وفق اشتراطات تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وكذلك رفع جودة المنتجات الغذائية، والحفاظ على الأطعمة بمختلف أنواعها في مكان آمن، وتصنيفها بشكل منظم وسلس يسهّل على المستهلك الوصول إليها.

وشدد مختصون على أن تنظيم البقالات والتموينات بات ضرورياً إذ سيوفر بالإضافة إلى قرار وضع كاميرات المراقبة في المحلات أماناً عالياً، ويعطي صاحب المحل والعامل فيه والمستهلك أريحية كبرى.

وأضافوا أن تنظيم البقالات والتموينات يسهل عملية الرقابة على المنشآت ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والأنظمة ذات العلاقة بالعمل، مشيرين إلى أن وضع زي موحّد ولائق للعمالة والبائعين والاهتمام بالمظهر والشكل الخارجي سيعطي تلك المحلات منظراً جمالياً يسهم في تحسين المشهد الحضري.

ونوّهوا بأن الاشتراطات واللوائح المحدثة ستنعكس بشكل إيجابي على هذه الأنشطة ويحسّن جودة المنتج الغذائي وطريقة عرضه، ويهتم بكامل التفاصيل الدقيقة.

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