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"ثامر شاكر" رئيساً تنفيذياً لمجموعة شركات "اقرأ" الإعلامية

أصدر مجلس إدارة شركات "اقرأ" الإعلامية، قراراً بتعيين ثامر عدنان شاكر رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

يأتي ذلك لقيادة مرحلة التطوير وبناء الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة؛ للمساهمة في نشر الوعي الهادف والبنّاء لشباب الوطن، تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"ثامر شاكر" رئيساً تنفيذياً لمجموعة شركات "اقرأ" الإعلامية
سبق

أصدر مجلس إدارة شركات "اقرأ" الإعلامية، قراراً بتعيين ثامر عدنان شاكر رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

يأتي ذلك لقيادة مرحلة التطوير وبناء الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة؛ للمساهمة في نشر الوعي الهادف والبنّاء لشباب الوطن، تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:27 PM

"ثامر شاكر" رئيساً تنفيذياً لمجموعة شركات "اقرأ" الإعلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مجلس إدارة شركات "اقرأ" الإعلامية، قراراً بتعيين ثامر عدنان شاكر رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

يأتي ذلك لقيادة مرحلة التطوير وبناء الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة؛ للمساهمة في نشر الوعي الهادف والبنّاء لشباب الوطن، تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,247
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,255
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,602

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