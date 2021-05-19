برعاية وزير التجارة.. المملكة تُنظم المنتدى الدولي للقياس

يقام الثلاثاء القادم تحت شعار "القياس من أجل الصحة"

تنظم المملكة العربية السعودية ممثلةً بالمركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يوم الثلاثاء 13 شوال 1442 هـ الموافق 25 مايو 2021م المنتدى الدولي للقياس تحت شعار "القياس من أجل الصحة".

يأتي ذلك تزامناً مع احتفاء العالم باليوم العالمي للقياس لهذا العام، برعاية وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

ويشارك في فعاليات المنتدى العلمي كل من مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس الدكتور مارتن مولتن، ومدير المكتب الدولي للمترولوجيا القانونية أنتوني دونيلان، ومن المعهد الوطني للقياس في المملكة المتحدة جراهام ماشين، فيما يشارك مساعد وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء المهندس علي الضلعان، ومدير عام المركز الوطني للقياس والمعايرة بالسعودية الدكتور إسماعيل الفالح.

ويناقش المنتدى في جلسة حوارية بعنوان "القياس من أجل الصحة"، التجارب المحلية والدولية في مواجهة جائحة كورونا، ودور المختبرات ومراكز القياس الوطنية خلال الجائحة، إلى جانب دقة القياس وأثره في المجال الصحي، علاوة على دور البحث العلمي في مواجهة جائحة كورونا.

ويتضمن المنتدى ورشتي عمل عن أثر المترولوجيا في المجال الصحي، ودور المترولوجيا في تمكين النمو الصناعي.

وأكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن أهمية هذا المنتدى نابعة من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة، صحياً واقتصادياً واجتماعياً.

ولفت إلى أن القياس يؤدي دوراً رئيساً في تعزيز القدرات الوطنية والدولية في المجالات الاقتصادية والعلمية كافة، ودعم الأبحاث والقياسات الصحية الموجَهة للحد من تأثير وانتشار فيروس كورونا، ولضمان استخدام أجهزة قياس ذات موثوقية ودقة عالية.

ويُعقد المنتدى باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن للمهتمين التسجيل ومتابعة فعاليات المنتدى عبر الرابط: https://zoom.us/webinar/register/WN_rXvyJjqcQY-L75tVa62elQ.