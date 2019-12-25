مهنّئًا بعيد الميلاد.. سرق بنكًا وألقى بالأموال للمارة

في واقعة غريبة تفاجأ سكان مدينة كولورادو سبرينغز بلصّ يشبه "بابا نويل"، وهو يقوم بإلقاء النقود الورقية في الهواء، بعد قيامه بعملية سرقة في مكان قريب.



وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز": فقد ألقت السلطات في ولاية كولورادو الأمريكية القبضَ على رجل ذي لحية بيضاء، بعد سطوه على بنك في المدينة ثم رمي الأوراق النقدية التي سرقها في الهواء، مع ترديده عبارة: "ميري كريسماس"، أو أعياد مجيدة.



وقد تمّ القبض على ديفيد واين أوليفر في متجر "ستاربكس" في كولورادو سبرينغز، بعد أن استهدف بنك "أكاديمي" المجاور، وفقًا لتقرير الشرطة.



من جانبها وفي سياق متصل قالت الشرطة: إن المشتبه به هدّد باستخدام السلاح، قبل مغادرته البنك بمبلغ غير محدّد من المال، وقد نقلت محطات تلفزيونية محلية لقاء مع شاهد عيان، قال إن أوليفر ذهب خارج البنك وبدأ في رمي الأموال في كل مكان.