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هجوم بالسكين على رئيس دولة إسلامية أثناء صلاة العيد

هاجمه مسلحان ونُقل من موقع الحادث فورًا وفق "فرانس برس"

هاجم مسلحان أحدهما يحمل سكينًا، الرئيس المالي المؤقت عاصمي غويتا، الثلاثاء، حسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس"، خلال صلاة عيد الأضحى في المسجد الكبير بالعاصمة باماكو.

وفي أعقاب الهجوم، تم نقل الرئيس من مكان الحادث وفقًا للوكالة ذاتها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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هجوم بالسكين على رئيس دولة إسلامية أثناء صلاة العيد
سبق

هاجم مسلحان أحدهما يحمل سكينًا، الرئيس المالي المؤقت عاصمي غويتا، الثلاثاء، حسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس"، خلال صلاة عيد الأضحى في المسجد الكبير بالعاصمة باماكو.

وفي أعقاب الهجوم، تم نقل الرئيس من مكان الحادث وفقًا للوكالة ذاتها.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
01:32 PM

هجوم بالسكين على رئيس دولة إسلامية أثناء صلاة العيد

هاجمه مسلحان ونُقل من موقع الحادث فورًا وفق "فرانس برس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هاجم مسلحان أحدهما يحمل سكينًا، الرئيس المالي المؤقت عاصمي غويتا، الثلاثاء، حسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس"، خلال صلاة عيد الأضحى في المسجد الكبير بالعاصمة باماكو.

وفي أعقاب الهجوم، تم نقل الرئيس من مكان الحادث وفقًا للوكالة ذاتها.

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