اجتماع وزاري عربي رباعي يناقش متابعة تطورات الأزمة مع إيران

ناقش سُبل التصدّي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعاً لها، اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة "المملكة والبحرين ومصر والإمارات، والأمين العام للجامعة العربية".

وناقشت اللجنة تقريراً حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدّي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية سياسياً واقتصادياً وإعلامياً.

وأعدّت اللجنة مشروع بيان حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرارٍ لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، ليصدر عن القادة العرب في هذا الشأن.