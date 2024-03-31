النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اجتماع وزاري عربي رباعي يناقش متابعة تطورات الأزمة مع إيران

ناقش سُبل التصدّي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعاً لها، اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة "المملكة والبحرين ومصر والإمارات، والأمين العام للجامعة العربية".

وناقشت اللجنة تقريراً حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدّي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية سياسياً واقتصادياً وإعلامياً.

وأعدّت اللجنة مشروع بيان حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرارٍ لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، ليصدر عن القادة العرب في هذا الشأن.

الملك سلمان في تونس القمة العربية الـ30 قمة تونس القمة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اجتماع وزاري عربي رباعي يناقش متابعة تطورات الأزمة مع إيران
سبق

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعاً لها، اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة "المملكة والبحرين ومصر والإمارات، والأمين العام للجامعة العربية".

وناقشت اللجنة تقريراً حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدّي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية سياسياً واقتصادياً وإعلامياً.

وأعدّت اللجنة مشروع بيان حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرارٍ لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، ليصدر عن القادة العرب في هذا الشأن.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
01:39 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:02 AM

اجتماع وزاري عربي رباعي يناقش متابعة تطورات الأزمة مع إيران

ناقش سُبل التصدّي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
8,609

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعاً لها، اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة "المملكة والبحرين ومصر والإمارات، والأمين العام للجامعة العربية".

وناقشت اللجنة تقريراً حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدّي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية سياسياً واقتصادياً وإعلامياً.

وأعدّت اللجنة مشروع بيان حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرارٍ لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، ليصدر عن القادة العرب في هذا الشأن.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,872
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,144
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,850

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة