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"أمانة مكة" تزيل تعديات 6 أسوار بحي الفيحاء

بالتعاون مع الجهات الأمنية

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، ستة أسوار بارتفاع مترين عبارة عن تعديات في حي الفيحاء بمكة المكرمة تم إزالتها إزالة كلية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن لجنة التعديات ستواصل أعمالها لإيقاف وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية، بمتابعة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مهيباً بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن التعديات على الأراضي عبر الاتصال بنظام "بلدي" 940، أو عبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

مكة المكرمة بلدية العمرة الفرعية إزالة التعديات الأراضي الحكومية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة مكة" تزيل تعديات 6 أسوار بحي الفيحاء
سبق

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، ستة أسوار بارتفاع مترين عبارة عن تعديات في حي الفيحاء بمكة المكرمة تم إزالتها إزالة كلية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن لجنة التعديات ستواصل أعمالها لإيقاف وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية، بمتابعة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مهيباً بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن التعديات على الأراضي عبر الاتصال بنظام "بلدي" 940، أو عبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
12:08 AM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:07 AM

"أمانة مكة" تزيل تعديات 6 أسوار بحي الفيحاء

بالتعاون مع الجهات الأمنية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
1,470

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، ستة أسوار بارتفاع مترين عبارة عن تعديات في حي الفيحاء بمكة المكرمة تم إزالتها إزالة كلية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن لجنة التعديات ستواصل أعمالها لإيقاف وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية، بمتابعة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مهيباً بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن التعديات على الأراضي عبر الاتصال بنظام "بلدي" 940، أو عبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

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