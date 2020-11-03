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اخترق صوتها المنازل وأثارت هلعًا.. هنا صاعقة حوّلت ليل القريات لنهار!

هطولات وبرد عاشتهما المحافظة تَسَبّبا في انقطاع التيار الكهربائي لفترات متقطعة

شهدت محافظة القريات، اليومين الماضيين، أمطارًا غزيرة وزخات كثيفة من البرد، صاحَبَها أصوات البرق والرعد ليلًا، والتي كان أشدها "صاعقة رعدية" هي الأقوى صوتًا ولمعانًا، واخترق صوتها المنازل، وتسبب في إثارة الهلع والخوف للأهالي وبالأخص سكان أحياء غرب القريات (الورود، والتسهيلات، والبلاعيس، وعبدالإله)؛ نظرًا للصوت القوي جدًّا والمرعب الذي سبقها، وتلاه مباشرةً ضوء البرق الذي حوّل لمعانه السريع والقوي ليل المدينة وشوارعها لنهار.

هذا وقد تميزت الحالة الجوية الماطرة التي عاشتها "القريات" بهطول كميات كبيرة من "البرد"، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي لفترات متقطعة للمنازل والمحلات التجارية بالأحياء الغربية الحديثة.

كما تسببت في جريان السيول بالأودية والشعاب الكبيرة ومنها "شعيب باير وشعيب حصيدة" وهما أحد أكبر أودية القريات حجمًا ومسافة؛ حيث يمتد طولهما حتى المناطق البرية المجاورة لمملكة الأردن الشقيقة، والتي شهدت تواجد أعداد كبيرة من الأهالي بهدف التنزه والاستمتاع ببداية موسم الأمطار والسيول وبالأجواء الجميلة التي تشهدها مدينتهم وقراها وبعض مدن منطقة الجوف هذه الأيام، والتي من المتوقع استمرارها حتى هذا اليوم الثلاثاء.

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اخترق صوتها المنازل وأثارت هلعًا.. هنا صاعقة حوّلت ليل القريات لنهار!
سبق

شهدت محافظة القريات، اليومين الماضيين، أمطارًا غزيرة وزخات كثيفة من البرد، صاحَبَها أصوات البرق والرعد ليلًا، والتي كان أشدها "صاعقة رعدية" هي الأقوى صوتًا ولمعانًا، واخترق صوتها المنازل، وتسبب في إثارة الهلع والخوف للأهالي وبالأخص سكان أحياء غرب القريات (الورود، والتسهيلات، والبلاعيس، وعبدالإله)؛ نظرًا للصوت القوي جدًّا والمرعب الذي سبقها، وتلاه مباشرةً ضوء البرق الذي حوّل لمعانه السريع والقوي ليل المدينة وشوارعها لنهار.

هذا وقد تميزت الحالة الجوية الماطرة التي عاشتها "القريات" بهطول كميات كبيرة من "البرد"، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي لفترات متقطعة للمنازل والمحلات التجارية بالأحياء الغربية الحديثة.

كما تسببت في جريان السيول بالأودية والشعاب الكبيرة ومنها "شعيب باير وشعيب حصيدة" وهما أحد أكبر أودية القريات حجمًا ومسافة؛ حيث يمتد طولهما حتى المناطق البرية المجاورة لمملكة الأردن الشقيقة، والتي شهدت تواجد أعداد كبيرة من الأهالي بهدف التنزه والاستمتاع ببداية موسم الأمطار والسيول وبالأجواء الجميلة التي تشهدها مدينتهم وقراها وبعض مدن منطقة الجوف هذه الأيام، والتي من المتوقع استمرارها حتى هذا اليوم الثلاثاء.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:32 AM

اخترق صوتها المنازل وأثارت هلعًا.. هنا صاعقة حوّلت ليل القريات لنهار!

هطولات وبرد عاشتهما المحافظة تَسَبّبا في انقطاع التيار الكهربائي لفترات متقطعة

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عبدالرحمن العازمي - القريات
1
4,172

شهدت محافظة القريات، اليومين الماضيين، أمطارًا غزيرة وزخات كثيفة من البرد، صاحَبَها أصوات البرق والرعد ليلًا، والتي كان أشدها "صاعقة رعدية" هي الأقوى صوتًا ولمعانًا، واخترق صوتها المنازل، وتسبب في إثارة الهلع والخوف للأهالي وبالأخص سكان أحياء غرب القريات (الورود، والتسهيلات، والبلاعيس، وعبدالإله)؛ نظرًا للصوت القوي جدًّا والمرعب الذي سبقها، وتلاه مباشرةً ضوء البرق الذي حوّل لمعانه السريع والقوي ليل المدينة وشوارعها لنهار.

هذا وقد تميزت الحالة الجوية الماطرة التي عاشتها "القريات" بهطول كميات كبيرة من "البرد"، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي لفترات متقطعة للمنازل والمحلات التجارية بالأحياء الغربية الحديثة.

كما تسببت في جريان السيول بالأودية والشعاب الكبيرة ومنها "شعيب باير وشعيب حصيدة" وهما أحد أكبر أودية القريات حجمًا ومسافة؛ حيث يمتد طولهما حتى المناطق البرية المجاورة لمملكة الأردن الشقيقة، والتي شهدت تواجد أعداد كبيرة من الأهالي بهدف التنزه والاستمتاع ببداية موسم الأمطار والسيول وبالأجواء الجميلة التي تشهدها مدينتهم وقراها وبعض مدن منطقة الجوف هذه الأيام، والتي من المتوقع استمرارها حتى هذا اليوم الثلاثاء.

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