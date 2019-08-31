رابطة المحترفين: انتهاء فترة تقديم للرخصة الآسيوية.. والإعلان في أكتوبر

أعلنت إدارة التراخيص برابطة الـدوري السعودي للمحترفين عن انتهاء فترة تقديم مستندات المعيـار المالي للرخصة الآسيوية اليـوم.

وأوضحت إدارة التراخيـص أن 16 نادياً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تقدموا لطلب الرخصة، مؤكدة أن تلـك الطلبات ستخضع للمراجعة والتدقيـق من قبل لجنة التراخيص خلال الفترة المقبلة، وسيتم إعلان القرارات النهائية بخصوص الأندية الحاصلة على الرخصة في منتصف أكتوبر المقبل.